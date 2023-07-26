1700 дронів відправлять на фронт: Федоров показав армію безпілотників

На фронт найближчим часом буде направлено ще 1700 нещодавно купених безпілотників.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Підтримуємо контрнаступ – відправляємо на фронт 1700 безпілотників. Серед них – ударні й розвідувальні коптери. Пташки зі штучним інтелектом, який допоможе ефективно розпізнавати, а потім знищувати ворожі цілі, – зазначив він.

За словами міністра, всі дрони придбано в межах державної програми Армія дронів.

Він у свою чергу подякував президенту України Володимиру Зеленському за підтримку та особисту увагу.

Раніше Федоров повідомив, що уряд дав старт масовому виробництву боєприпасів для БпЛА.

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