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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

1700 дронів відправлять на фронт: Федоров показав армію безпілотників

1700 дронів відправлять на фронт: Федоров показав армію безпілотників
Фото: Getty Images

На фронт найближчим часом буде направлено ще 1700 нещодавно купених безпілотників.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Підтримуємо контрнаступ – відправляємо на фронт 1700 безпілотників. Серед них – ударні й розвідувальні коптери. Пташки зі штучним інтелектом, який допоможе ефективно розпізнавати, а потім знищувати ворожі цілі, – зазначив він.

За словами міністра, всі дрони придбано в межах державної програми Армія дронів.

Він у свою чергу подякував президенту України Володимиру Зеленському за підтримку та особисту увагу.

Раніше Федоров повідомив, що уряд дав старт масовому виробництву боєприпасів для БпЛА.

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Михайло Федоров
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