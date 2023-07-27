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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Це не шоу: посол України в США розповіла про ставлення Байдена та глави Пентагону до наступу ЗСУ

зсу військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Президент США Джо Байден, а також вище військове керівництво Сполучених Штатів, серйозно ставляться до контрнаступальних дій Збройних сил України та не розцінюють це як шоу.

Про це розповіла посол України в США Оксана Маркарова в ефірі Радіо Свобода.

За її словами, як Джо Байден, так і начальник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі та голова Пентагону Ллойд Остін, розуміють, що контрнаступ України – не шоу.

– Наші партнери на офіційному рівні – від президента Байдена до адміністрації, до міністра оборони Остіна та генерала Міллі – дуже чітко розуміють, що наш контрнаступ, наше звільнення територій і захист наших будівель, домівок, наших людей – це не шоу якесь, це дуже складна, дійсно титанічна робота, яку роблять наші сміливі захисники. Тому ми насправді чуємо від них тільки слова підтримки, – сказала вона.

За її словами, що партнери України у США готові й надалі надавати українським військам підтримку та допомагати зброєю.

Крім того, за словами очільниці дипмісії України у Штатах, між офіційним Києвом і Вашингтоном тривають консультації щодо звільнення окупованих територій.

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Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, Джо Байден, ЗСУ, Ллойд Остін, Марк Міллі, Оксана Маркарова, Пентагон, Російська агресія, США
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