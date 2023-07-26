Два реалістичних варіанти: експерт пояснив, чому РФ зараз не обстрілює Україну Х-101/555

Військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що Росія не застосовує по території України з 24 червня крилаті ракети авіаційного базування Х-101/555.

У своєму каналі в Telegram він назвав це дивним явищем, адже інші типи ракет застосовуються досить активно, та й виробництво ракет Х-101/555 в РФ активне.

За його словами, це змушує задуматися над питанням, у зв’язку з чим настільки тривала пауза, навіть провал, у використанні цих ракет? Експерт упевнений, що існує два найбільш реалістичних варіанти таких дій РФ.

Він припускає, що російські терористи накопичують боєкомплект на День Незалежності України або до опалювального сезону для чергової хвилі енерготерору.

— Якщо говорити про виробництво Х-101/555, то на місяць цей показник у росіян становить 35-40 ракет. Тобто на сьогодні лише за рахунок виробництва вони збільшили свій БК на 40 одиниць. Якщо говорити про терор на День Незалежності, то до того моменту Х-101/555 буде накопичено не менше 80 ракет, – розповів Коваленко.

Він підкреслив, що в цьому випадку він акцентує саме на виробництві та накопичувальному потенціалі за рахунок нього.

Водночас у період опалювального сезону цей потенціал може становити не менше 160 ракет. Така кількість ракет може дозволити Росії зробити до трьох масованих ракетних ударів або розтягнути удари обмеженим боєкомплектом на місяць і більше залежно від періодичності ударів і кількості застосовуваного боєкомплекту.

Він зауважив, що інших причин для такої паузи він не бачить, і це, ймовірно, відбувається підготовка до терору.

Коваленко наголосив, що у зв’язку з цим партнерам України протягом наступного місяця або максимум трьох було б доречно забезпечити поставку Україні комплексів малого, середнього, а також великого радіусу дії для запобігання майбутній хвилі терору.

Фото: Russian Planes

Джерело: Олександр Коваленко

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