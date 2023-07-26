Мінус 22 ворожі артсистеми за добу: втрати РФ на 26 липня

Упродовж доби українські захисники знищили 22 ворожі артилерійські системи.

Крім того, Збройні сили України спалили три ворожі танки, п’ять бойових броньованих машин, три засоби протиповітряної оборони, 17 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також п’ять одиниць спеціальної техніки.

У небі над Україною ЗСУ приземлили російський гелікоптер та 16 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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За добу в армії РФ стало менше на 460 солдатів. На 518-ту добу повномасштабної війни особовий склад скоротився орієнтовно на 243 680 людей.

Втрати РФ на 26 липня 2023

особового складу ‒ близько 243 680 (+460),

танків ‒ 4 177 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 8 136 (+5),

артилерійських систем – 4 727 (+22),

реактивних систем залпового вогню – 698,

засобів протиповітряної оборони ‒ 457 (+3),

літаків – 315,

гелікоптерів – 311 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 993 (+16),

крилатих ракет ‒ 1 307,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 211 (+17),

спеціальної техніки ‒ 708 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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