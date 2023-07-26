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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Мінус 22 ворожі артсистеми за добу: втрати РФ на 26 липня

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники знищили 22 ворожі артилерійські системи.

Крім того, Збройні сили України спалили три ворожі танки, п’ять бойових броньованих машин, три засоби протиповітряної оборони, 17 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також п’ять одиниць спеціальної техніки.

У небі над Україною ЗСУ приземлили російський гелікоптер та 16 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Зараз дивляться

За добу в армії РФ стало менше на 460 солдатів. На 518-ту добу повномасштабної війни особовий склад скоротився орієнтовно на 243 680 людей.

Втрати РФ на 26 липня 2023

  • особового складу ‒ близько 243 680 (+460),
  • танків ‒ 4 177 (+3),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 136 (+5),
  • артилерійських систем – 4 727 (+22),
  • реактивних систем залпового вогню – 698,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 457 (+3),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 311 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 993 (+16),
  • крилатих ракет ‒ 1 307,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 211 (+17),
  • спеціальної техніки ‒ 708 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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