На Сумщині повідомляють про вибухи під час російської ракетної атаки
У Сумській області повідомляють про звуки вибухів під час повітряної тривоги у середу, 26 липня.
Тривогу було оголошено по всій території України у зв’язку з масштабною ракетною атакою російської армії.
В ОВА Сумщини поки не коментували інформацію щодо звуків вибухів.
Під час масованої ракетної атаки по Україні серія вибухів також пролунала у Дніпропетровській області. Звуки вибухів під час повітряної тривоги лунали й у Хмельницькій області. У тамтешній ОВА підтвердили вибухи в області та додали, що в регіоні працює ППО.
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