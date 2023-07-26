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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На Сумщині повідомляють про вибухи під час російської ракетної атаки

Ракетні обстріли РФ

У Сумській області повідомляють про звуки вибухів під час повітряної тривоги у середу, 26 липня.

Тривогу було оголошено по всій території України у зв’язку з масштабною ракетною атакою російської армії.

В ОВА Сумщини поки не коментували інформацію щодо звуків вибухів.

Під час масованої ракетної атаки по Україні серія вибухів також пролунала у Дніпропетровській області. Звуки вибухів під час повітряної тривоги лунали й у Хмельницькій області. У тамтешній ОВА підтвердили вибухи в області та додали, що в регіоні працює ППО.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що метою ракетного удару зокрема була авіабаза Старокостянтинів, Хмельницької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Сумська область
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