На Житомирщині гучно – повідомляють про вибухи
На Житомирщині повідомляють про вибухи після увечері 26 липня.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ закликали мешканців Житомира негайно пройти в укриття у зв’язку з пуском ворожих ракет X-47 Кинджал.
У Житомирській ОВА поки не коментували звуки вибухів в області.
Під час масованої ракетної атаки по Україні серія вибухів також пролунала у Дніпропетровській області. У тамтешній ОВА закликали місцевих жителів не ігнорувати сигнал щодо повітряної загрози.
Звуки вибухів під час повітряної тривоги лунали й у Хмельницькій області. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух російських ракет вздовж кордону з Молдовою в напряму Хмельницької області.
У Хмельницькій ОВА підтвердили вибухи в області та додали, що в регіоні працює ППО.
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