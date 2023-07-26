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Масова повітряна тривога: на Житомирщині гримлять вибухи
Україна
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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На Житомирщині гучно – повідомляють про вибухи

На Житомирщині гучно – повідомляють про вибухи
Фото: Факти ICTV

На Житомирщині повідомляють про вибухи після увечері 26 липня.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ закликали мешканців Житомира негайно пройти в укриття у зв’язку з пуском ворожих ракет X-47 Кинджал.

У Житомирській ОВА поки не коментували звуки вибухів в області.

Під час масованої ракетної атаки по Україні серія вибухів також пролунала у Дніпропетровській області. У тамтешній ОВА закликали місцевих жителів не ігнорувати сигнал щодо повітряної загрози.

Звуки вибухів під час повітряної тривоги лунали й у Хмельницькій області. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух російських ракет вздовж кордону з Молдовою в напряму Хмельницької області.

У Хмельницькій ОВА підтвердили вибухи в області та додали, що в регіоні працює ППО.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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