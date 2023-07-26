Не вдалося посадити жодного літака: як ГУР відбивало десант РФ на Гостомель

Загін спецпризначенців ГУР Міноборони у перші дні повномасштабної війни не допустив захоплення російським десантом аеродрому Гостомеля. Як це вдалося і що відбувалося тоді в аеропорту Антонова – читайте далі в матеріалі.

26 липня ГУР опублікувало відео з розповіддю учасника подій та зйомками бойових дій.

У ГУР зазначають, якби Росія в перші дні вторгнення змогла захопити Гостомельський аеродром і висадити там великий десант із легкою бронетехнікою, їм, найімовірніше, вдалося б окупувати Київ.

Розвідник розповів, як у ті дні ухвалювали рішення щодо оборони аеродрому, а також – як, ким і якими засобами її вели.

– Гостомельський аеропорт не був комерційним. Він був ближчим до них (до ворога, – Ред.). Найкраще висаджуватися там, щоб іти на Київ. Там вже можна розгортатися та йти на декілька напрямків й одночасно з різних сторін на столицю. Десь хтось міг прорватися до неї, – зазначив він.

За його словами, у загоні ГУР було лише 30 бійців, водночас російський десант налічував до 300 осіб. Як зізнався боєць, зі зброї у них були лише автомати Калашникова, кілька гранатометів, 1 БТР та гранати.

Боєць розповів, що приблизно з 20 лютого вони влаштовували засідки, пункти спостереження й відпрацьовували можливі бої з противником.

Воїн розвідки наголосив, що на Гостомель летіло 2 літаки та близько 35-38 гвинтокрилів.

У результаті українським військовим вдалося повністю зірвати плани окупантів, вони не дали сісти в Гостомелі жодному літаку.

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