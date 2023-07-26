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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ зараз атакує Україну Шахедами, зібраними на її території – Гуменюк

РФ зараз атакує Україну Шахедами, зібраними на її території – Гуменюк

Росія почала використовувати для повітряних атак по Україні дрони-камікадзе Шахед, зібрані на своїй території.

Це підтвердила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Те, що на уламках Шахедів, знайдених після останніх атак, були маркування кирилицею, свідчить про те, що виробництво вже російське, – наголосила вона.

Гуменюк також розповіла, що під час повітряних атак по південних регіонах росіяни здебільшого запускають Шахеди зі східного узбережжя Азовського моря, проте фіксувалися пуски і з території Криму.

– Справді окупанти використовують для пусків декілька маршрутів і намагаються скористатися особливостями ландшафту, щоб приховати свої пересування. Низький прохід над Чорним морем ускладнює їх виявлення. Використання русел річок також належить до елементів приховування такого прямування, – пояснила вона.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Завод, Одеська область, Російська агресія
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