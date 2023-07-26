В Україні найближчими днями продовжать воєнний стан та мобілізацію – нардеп
Ймовірно, найближчими днями воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні знову продовжать.
Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Він зазначив, що дію воєнного стану та мобілізації продовжать ще на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.
Це буде вже увосьме з початку повномасштабної війни. Востаннє воєнний стан та мобілізацію продовжували у травні до 18 серпня 2023 року.
Железняк нагадав, що для продовження воєнного стану і загальної мобілізації президент України повинен підписати два укази, які подають на затвердження до парламенту. Потім оборонний комітет Ради повинен схвалити укази. Після цього відбувається голосування в залі.
Нагадаємо, що воєнний стан – це особливий правовий режим, що передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загроз, спричинених вторгненням РФ в Україну.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська