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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Є підсилення для нашої системи ППО, його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду та заслухав поточні звіти про постачання зброї та боєприпасів. 

Про це глава держави повідомив у своєму Тelegram-каналі.

Він зазначив, що Україна отримала нові засоби Протиповітряної оборони, які спрямують у регіони де є найбільша потреба. 

– Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно. ГУР і СЗР доповіли про активність ворога та його найближчі плани. СБУ – про перебіг останніх реалізацій щодо ворога всередині держави. Головком Залужний поінформував про наступальні й оборонні дії по всій лінії зіткнення. Віримо в наших хлопців. Працюємо далі, – написав президент.

Нагадаємо, 25 липня, після масштабних ракетних атак Росії на портову та зернову інфраструктуру Одещини та Миколаївщини,  президент України провів телефонні переговори з прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком.

Сторони оговорили посилення української системи протиповітряної оборони, щоб захистити громадян, інфраструктуру та продовжити Чорноморську зернову ініціативу.

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Володимир Зеленський, Зброя для України, Повітряні сили України
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