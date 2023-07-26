Є підсилення для нашої системи ППО, його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду та заслухав поточні звіти про постачання зброї та боєприпасів.
Про це глава держави повідомив у своєму Тelegram-каналі.
Він зазначив, що Україна отримала нові засоби Протиповітряної оборони, які спрямують у регіони де є найбільша потреба.
– Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно. ГУР і СЗР доповіли про активність ворога та його найближчі плани. СБУ – про перебіг останніх реалізацій щодо ворога всередині держави. Головком Залужний поінформував про наступальні й оборонні дії по всій лінії зіткнення. Віримо в наших хлопців. Працюємо далі, – написав президент.
Нагадаємо, 25 липня, після масштабних ракетних атак Росії на портову та зернову інфраструктуру Одещини та Миколаївщини, президент України провів телефонні переговори з прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком.
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