ЄС продовжив санкції проти РФ ще на шість місяців – Європейська рада
Посли Євросоюзу на шість місяців продовжили санкції проти Росії, запроваджені за порушення територіальної цілісності України. Вони діятимуть до кінця грудня.
Про це йдеться на сторінці Іспанське головування в Європейській раді у Twitter.
– Посли країн ЄС домовилися про поновлення обмежувальних заходів у зв’язку з територіальною цілісністю України, – йдеться у повідомленні.
Як зазначив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, рішенням послів ЄС було продовжено заборону на видачу віз та заморожування активів щодо 1800 осіб та організацій, які причетні до порушення територіальної цілісності України.
– Угорщині вдалося виключити три другорядні імені (з санкційного списку, – Ред.), але спочатку вона хотіла виключити дев’ять (імен, – Ред.), – написав він.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська