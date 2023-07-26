ЄС продовжив санкції проти РФ ще на шість місяців – Європейська рада

Посли Євросоюзу на шість місяців продовжили санкції проти Росії, запроваджені за порушення територіальної цілісності України. Вони діятимуть до кінця грудня.

Про це йдеться на сторінці Іспанське головування в Європейській раді у Twitter.

– Посли країн ЄС домовилися про поновлення обмежувальних заходів у зв’язку з територіальною цілісністю України, – йдеться у повідомленні.

Як зазначив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, рішенням послів ЄС було продовжено заборону на видачу віз та заморожування активів щодо 1800 осіб та організацій, які причетні до порушення територіальної цілісності України.

– Угорщині вдалося виключити три другорядні імені (з санкційного списку, – Ред.), але спочатку вона хотіла виключити дев’ять (імен, – Ред.), – написав він.

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