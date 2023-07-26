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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Журналісти опублікували листування нардепа Пономарьова від ОПЗЖ з працівниками ФСБ

Олександр Пономарьов ОПЗЖ
Фото: УНІАН

Журналісти програми Схеми Радіо свобода опублікували скриншоти листування нардепа Олександра Пономарьова від забороненої в Україні партії ОПЗЖ із працівниками російської спецслужби ФСБ. 

Як з’ясували журналісти, упродовж весни-літа 2022 року нардеп підтримував зв’язок із двома працівниками ФСБ — із позивними Богун і Лис. Він домовлявся з ними про зустрічі в Бердянську та Криму і звітував про роботу своїх підприємств в окупації.

Сам Пономарьов раніше підтверджував Схемам, що в окупації контактував зі співробітником ФСБ Богуном, але говорив, що це ФСБешник у балаклаві, який намагався “схилити його до співпраці”, від якої він відмовився.

Журналісти опублікували листування нардепа Пономарьова від ОПЗЖ з працівниками ФСБ

Фото: Схеми. Корупція в деталях

11 липня 2022 року Богун надсилав Пономарьову голосове повідомлення, у якому називав його Батя і розповідав про стан здоров’я “тещі”, повідомляючи, що “допомога не потрібна”, повідомили журналісти.

Також правоохоронці виявили в телефоні листування з контактом на ім’я Віктор Лис. За даними джерел Схем у правоохоронних органах, це теж працівник ФСБ, підлеглий Богуна, з яким Пономарьов, якщо судити з листування, зустрічався кілька разів, наприклад 28 травня 2022 року. 

А через три дні за підсумками цієї зустрічі нардеп відправив російському агенту документ, у якому називалася “доцільною” інтеграція підприємств холдингу Пономарьова “в економіку Криму”.

Нагадаємо, 24 липня Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань оголосили про підозру в державній зраді  народному депутату від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Олександру Пономарьову.

Правоохоронці встановили, що під час повномасштабного вторгнення Росії цей депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором. Також заводи нардепа постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд.

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Журналісти опублікували листування нардепа Пономарьова від ОПЗЖ з працівниками ФСБ

агенти Кремля, опзж, Російська агресія, ФСБ
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