ЗСУ знищили дві ракети Калібр на Вінничині – Повітряні сили

Українські захисники неба знищили дві ракети Калібр, випущені російськими військами з Чорного моря вдень 26 липня.

Про це у середу, 26 липня, повідомили у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.

– Близько 13 години 26 липня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами Калібр з акваторії Чорного моря. Імовірно пуски ракет здійснювались з російського підводного човна. В повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування. Обидві ракети збито на Вінниччині, – йдеться у повідомленні.

Військові додали, що наразі у повітрі залишаються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС ворога. Літаки Російської Федерації зараз рухаються у район пусків – Каспійське море.

Українські військові називають орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 17.00.

Вже згодом було повідомлено про зафіксовані пуски крилатих ракет з 12 Ту-95мс з району Каспійського моря.

За даними військових, орієнтовний час підльоту крилатих ракет з Каспію година-півтори, а сирени будуть увімкнені в південних та східних областях близько 17.40.

– Не виключено пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря та балістики з території РФ та тимчасово окупованих територій, – повідомили військові.

У Повітряних силах закликали бути уважними та прямувати в укриття за наявності небезпеки.

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