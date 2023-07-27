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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

40 збитих крилатих ракет та дев’ять спалених танків: втрати РФ на 27 липня

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники ліквідували 40 російських крилатих ракет та спалили дев’ять ворожих танків.

Втрати РФ на 27 липня 2023

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 244 270 (+590) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 4 186 (+9) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 8 147 (+11) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 4 745 (+18) од,
  • РСЗВ / MLRS – 698 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 457 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3 996 (+3),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1 347 (+40),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7 229 (+18) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 708 (+0).

Війна в Україні
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