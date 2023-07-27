Тетяна Забожко, редакторка стрічки
40 збитих крилатих ракет та дев’ять спалених танків: втрати РФ на 27 липня
Упродовж доби українські захисники ліквідували 40 російських крилатих ракет та спалили дев’ять ворожих танків.
Втрати РФ на 27 липня 2023
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 244 270 (+590) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 4 186 (+9) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 8 147 (+11) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 4 745 (+18) од,
- РСЗВ / MLRS – 698 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 457 (+0) од,
- літаків / aircraft – 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3 996 (+3),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1 347 (+40),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7 229 (+18) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 708 (+0).
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