Британія дозволила олігархам з РФ витрачати підсанкційні кошти на приватних кухарів та шоферів – NYT

Британський уряд дозволив російським олігархам витрачати сотні тисяч доларів на такі привілеї, як послуги приватних кухарів, шоферів і хатніх робітниць, незважаючи на те, що їхні банківські рахунки нібито заморожено в рамках санкцій.

Як пише The New York Times, винятки, відомі як ліцензії, є прикладом того, як нестабільно працює нова система фінансових санкцій Великої Британії, створена після Brexit.

У деяких випадках російським олігархам дозволялося витрачати на життя понад $1 млн на рік. В інших випадках чиновникам доводилося припиняти кримінальні розслідування і знімати санкції після судових позовів.

– Ми продовжуватимемо посилювати тиск на Путіна і припинятимемо фінансування російської військової машини, – говорила колишня міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс навесні минулого року, оголошуючи про запровадження санкцій проти РФ у перші тижні вторгнення РФ в Україну.

У наступні місяці Велика Британія стала більш доброзичливою. Згідно з документами, вивченими The New York Times і людьми, безпосередньо знайомими з ліцензіями, у перший рік війни вона видала російському банківському магнату Михайлу Фрідману ліцензію на оплату послуг 19 працівників, включно з водіями, приватними кухарями, хатніми робітницями та різноробочими. За десять місяців було виплачено майже $400 тис. Крім того, Фрідман отримував щомісячну допомогу в розмірі близько £7 тис. для задоволення основних потреб своєї сім’ї.

Його колишньому діловому партнеру Петру Авену британські чиновники дозволили отримувати щомісячну допомогу в розмірі £60 тис. Більшу частину допомоги було виплачено охоронній компанії, яка належить фінансовому менеджеру Авена, який, як свідчать судові документи, перебував під слідством за можливе надання допомоги Авену в ухиленні від санкцій. Неясно, які перевірки проводив уряд Британії, перш ніж схвалити ці угоди.

Згідно з документами, з якими ознайомилася газета The New York Times, минулого року британське Казначейство видало щонайменше 82 ліцензії, і ще багато заявок перебувають на розгляді.

Представники правоохоронних органів, які займаються потенційними кримінальними порушеннями “чорного списку”, деколи були розчаровані цими рішеннями і системою ліцензування, яка, на їхню думку, підриває санкції.

Наприклад, чиновники Казначейства дозволили Авену витратити понад £1 млн, будучи технічно відрізаним від британської економіки. Водночас співробітники правоохоронних органів проводили стосовно нього розслідування щодо можливого ухилення від санкцій і торік провели обшук у його заміському особняку.

Ці ліцензії є частиною санкційних систем у всьому світі, зокрема й у США. Але якщо Вашингтон зазвичай видає ліцензії з гуманітарних міркувань або для покриття основних витрат на проживання та оплату юридичних послуг, то у Великій Британії критерії виявилися ширшими.

Згідно з інтерв’ю з юристами і колишніми співробітниками Казначейства, під час видачі ліцензії враховують, чи сприятиме вона притоку грошей в економіку Сполученого Королівства. У нещодавньому урядовому звіті йдеться про те, що ліцензії “видаються для захисту індивідуальних потреб і потреб британського бізнесу”.

Російські санкції стали першим гучним викликом для нової, ще не перевіреної системи санкцій, створеної у 2021 р. після виходу Великої Британії з Європейського Союзу. Через більш ніж рік амбітні обіцянки уряду виявилися важкоздійсненними.

Крім того, видання нагадує про те, як минулого тижня британський уряд виключив російського бізнесмена Олега Тінькова зі списку санкцій. Тіньков стверджував, що його занесли до списку помилково, оскільки він нібито є відвертим критиком Володимира Путіна і відмовився від російського громадянства.

Джерело : NYT

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