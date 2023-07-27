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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Окупанти закрили доступ для цивільних до Арабатської стрілки після вибухів у Криму

Арабатська стрілка
Фото: УНІАН

Російські окупанти закрили для цивільних громадян доступ на Арабатську стрілку. Про це повідомив Кримінформ у Telegram-каналі.

Зазначається, що цьому передували вибухи у тимчасово окупованому російськими загарбниками Криму.

Так зване управління ФСБ у Криму заявило, що “оперштаб” на чолі з призначеним окупантами “главою” Сергієм Аксьоновим ухвалив рішення не видавати перепустки цивільним на Арабатську стрілку з 20:00 31 липня.

Повідомлялося, що потрапити на косу зможуть лише співробітники екстрених служб окупантів та жителі півострова, які виконують “роботи оборонного значення” або ліквідують надзвичайні ситуації.

Окупанти мотивували це рішення необхідністю “локалізувати загрозу безпеці” тимчасово окупованого півострова.

Окупанти закрили доступ для цивільних до Арабатської стрілки після вибухів у Криму

Скриншот: Google Maps

Напередодні голова Служби безпеки України Василь Малюк вперше офіційно підтвердив, що руйнування Кримського мосту в жовтні 2022 року – справа рук спецслужби.

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Джерело: Кримінформ

Війна в Україні, Крим
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