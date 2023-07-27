Окупанти закрили доступ для цивільних до Арабатської стрілки після вибухів у Криму
Російські окупанти закрили для цивільних громадян доступ на Арабатську стрілку. Про це повідомив Кримінформ у Telegram-каналі.
Зазначається, що цьому передували вибухи у тимчасово окупованому російськими загарбниками Криму.
Так зване управління ФСБ у Криму заявило, що “оперштаб” на чолі з призначеним окупантами “главою” Сергієм Аксьоновим ухвалив рішення не видавати перепустки цивільним на Арабатську стрілку з 20:00 31 липня.
Повідомлялося, що потрапити на косу зможуть лише співробітники екстрених служб окупантів та жителі півострова, які виконують “роботи оборонного значення” або ліквідують надзвичайні ситуації.
Окупанти мотивували це рішення необхідністю “локалізувати загрозу безпеці” тимчасово окупованого півострова.
Напередодні голова Служби безпеки України Василь Малюк вперше офіційно підтвердив, що руйнування Кримського мосту в жовтні 2022 року – справа рук спецслужби.
Джерело: Кримінформ
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