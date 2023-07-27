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Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ боїться “бавовни” в Севастополі: Гуменюк пояснила, чому в морі багато кораблів

кораблі РФ
Фото: Depositphotos

Попри шторм, який зараз вирує в Чорному морі, Росія утримує на бойовому чергуванні досить потужне корабельне угруповання, що певним чином пов’язано з “бавовною”, яка почастішала в тимчасово окупованому Криму.

Про це заявила в ефірі телемарафону Єдині новини речниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Саме угруповання представлене 15 кораблями, попри шторм. Можливо, це тому, що в бухтам їм уже неспокійно. Та “бавовна”, які відчувається час від часу, зокрема і в Севастополі, змушують їх виходити у відкрите море, щоб залишати собі простір для маневрів, – пояснила вона.

Загалом ситуація в Чорному морі наразі неспокійна, та вона ускладнюється ще й погодними умовами. Гуменюк каже, що шторм досить потужний, і триватиме щонайменше протягом кількох годин, а можливо. навіть розтягнеться на кілька діб.

– Проте це не заважає ворогу тримати ракетоносій на бойовому чергуванні, цього разу – підводний. Це саме той, який робив пуски ракет вночі.  Виходячи з того, що на його борту залишилося ще два Калібри, цілком імовірно, що він буде заведений в пункт базування для поновлення запасів, або ж на ротацію вийде інший підводний човен. Будемо стежити, – додала вона.

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Війна в Україні, Кораблі, Крим, Ракетні удари Росії, Севастополь, Чорне море, Чорноморський флот РФ
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