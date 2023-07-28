Влучили у приватний будинок: окупанти обстріляли Харківщину, 5 осіб постраждали
Ввечері 27 липня російські окупанти завдали удару по Куп’янському району Харківщини.
Загарбники влучили у приватний житловий будинок. Внаслідок атаки постраждали 5 цивільних осіб.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
– Близько 21:15 внаслідок обстрілу с. Новоосинове постраждали 5 цивільних: 3 жінки та 2 чоловіків. Одна з жінок госпіталізована із чисельними осколковими пораненнями, іншим постраждалим медики надали допомогу на місці, – написав він у Telegram.
Синєгубов додав, що деталі злочину окупантів встановлюють правоохоронці, які працюють на місці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 519-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська