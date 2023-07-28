За три місяці в України може не лишитись портів без додаткових засобів ППО – Гуменюк
Через три місяці Україна може залишитись без портів через те, що Російська Федерація почала знову їх блокувати, коли розірвала зернову угоду.
Про це в інтерв’ю французькій газеті Le Monde заявила речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.
– Україні потрібна протиракетна і протиповітряна оборона. Посилена, потужна, сучасна і здатна протистояти типам ракет, які противник використовує проти нас, – сказала вона.
За словами речниці ОК Південь, українські Сили оборони також потребують винищувачів F-16, які б змогли уражати системи озброєння і кораблі ворога, оскільки саме їх Росія використовує для ударів по Півдню України.
– Через два-три місяці у нас може не залишитися портів. Росія хоче панувати в Чорному морі. Вони хочуть мати монополію на експорт зерна. Україну хочуть прибрати як країну, здатну прогодувати світ, – сказала Гуменюк.
Нагадаємо, після того як Росія розірвала зернову угоду, окупанти почали завдавати ударів по портовій інфраструктурі в Одесі та на Дунаї, знищивши кілька складів із зерном.
Паралельно із цим російський диктатор Володимир Путін під час саміту Росія – Африка заявив, що Кремль готовий замістити українське зерно як на комерційній основі, так і у вигляді безоплатної допомоги для держав Африки.
Фото: Ukraine Media Center Odesa
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