Закликала скинути бомбу на Україну: відомо, як суд покарав блогерку з Одеси

Суд на Одещині заборонив блогерці Марії Лещенко протягом десяти років обіймати державні посади. Рішення ухвалив Приморський районний суд міста Одеси.

Жінку судили за статтею 111-1 ч.1 КК України (колабораційна діяльність).

Річ у тім, що мешканка Одеси Лещенко раніше закликала Росію скинути бомбу на Україну та обстрілювати територію нашої країни. Крім того, у своїх соціальних мережах вона неодноразово озвучувала проросійські наративи, частина з яких були відверто українофобськими.

Наприклад, колаборантка стверджувала, що вона – “людина миру” та їй “плювати, під яким прапором жити”. Також під час трансляції в TikTok вона заявляла, що Одеса – це нібито не Україна.

Жінка заявляла, що Україні нібито вигідна війна, бо вона “рубить бабки”. Окрім цього, у вересні 2022 року у Telegram вона написала, що “ще у 2014 зливала все росіянам”.

Ось один із коментарів Лещенко: Дуже сподіваюся, що на ракетах, які будуть летіти в Україну, буде написано “За Кримський міст”. У тому ж відео Лещенко назвала українців “заздрісною поганню” та заявила, що “справедливість перемогла”.

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