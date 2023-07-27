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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Зеленський у Дніпрі привітав Залужного та Сирського з минулими днями народження

Зеленський у Дніпрі привітав Залужного та Сирського з минулими днями народження
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Дніпра привітав головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного з минулим днем народження (він народився 8 липня),  а також командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Сирського (він народився 26 липня).

Про це глава держави написав у своєму Тelegram-каналі. 

Залужному президент подарував іменну вогнепальну зброю, а Сирському – картину, яка відображає подвиг українських воїнів і повагу до них.

Зеленський у Дніпрі привітав Залужного та Сирського з минулими днями народження

Фото: Офіс президента

Зеленський у Дніпрі привітав Залужного та Сирського з минулими днями народження

Фото: Офіс президента

Також Зеленський провів виїзну Ставку, де обговорив із військовими ситуацію на фронті, перебіг наших наступальних та оборонних дій, дані розвідки. 

– Як і завжди, пильна увага до забезпечення військ боєприпасами. Результативність використання наявних систем ППО та підсилення повітряного щита з урахуванням постачання від партнерів. Завершується всеохопна перевірка ТЦК: 11 областей на особливому контролі, – зазначив глава держави.

Також у межах робочої поїздки до Дніпропетровської області президент  Зеленський відвідав медичний заклад, де лікуються українські захисники, та привітав медиків із Днем медичного працівника.

– Ви такі самі герої, як і військові. Бажаю здоров’я вам і вашим сім’ям, – додав він.

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