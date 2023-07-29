До 4 мін на одному квадратному метрі: Клименко пояснив, чому ЗСУ просуваються повільно
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відзначив високу щільність мінування ворогом територій, на яких з червня 2023 року ЗСУ проводять наступальні дії.
Про це він розповів в ефірі телемарафону Єдині новини.
– Ми розуміємо, що чим більше ворог стоїть на тій чи іншій території, тим більша щільність мінування. Дві-три-чотири міни на одному квадратному метрі – це те, що зараз є на тих територіях, де ми здійснюємо наступальні дії. Тому просуваємося повільно – маємо берегти наших людей, – сказав Клименко.
Говорячи загалом про процес розмінування на деокупованих територіях, очільник МВС повідомив, що “ми вже встигли розмінувати величезну територію – 130 тис. кв. км”.
За словами Клименка, із землі та води сапери й вибухотехніки витягли і знешкодили 665 тис. вибухонебезпечних предметів.
Фото: Командування Об’єднаних Сил ЗСУ
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