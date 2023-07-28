Генерал Тарнавський: Повільно чи ні, але наступ йде і обов’язково досягне мети

Просування українських військ суттєво ускладнюють російські мінні загородження, які вибудовані в декілька рядів.

Про це у розмові з журналістами BBC-Україна розповіли генерал Олександр Тарнавський, командувач ОСУВ Таврія, який керує наступом України на півдні, а також інші українські військовослужбовці.

За словами Тарнавського, оборона РФ ускладнює рух техніки, включно із західними бронемашинами, яким доводиться “насилу долати” багатошарові мінні поля та укріплені рубежі оборони окупантів.

– Тому багато завдань доводиться виконувати піхоті, – пояснює він.

Генерал додає, що в нього немає недооцінки ворога, і в цьому плані російські війська продемонстрували свій “професіоналізм”, не даючи українським силам “швидко просуватися”.

Протягом останніх днів з’явились повідомлення з США, що Україна почала етап із завдавання основного удару в рамках контрнаступу, приєднуючи все більше сил, які раніше чекали свого моменту. Так, наприклад, за даними Інституту вивчення війни (ISW), українські війська, схоже, прорвали “деякі заздалегідь підготовлені російські оборонні позиції”.

Втім зараз немає незалежної і однозначної інформації, яка б підтверджувала ці заяви.

Сергій, який є одним з інженерів, що ремонтують пошкоджену західну техніку, яка підірвалась на мінах, каже, що деякі з бронемашин не підлягають ремонту, тому їх доведеться розбирати на запчастини чи повертати партнерам для відновлення.

І попри більшу захищеність українських військових в західній бронетехніці, вона все ж не створює дива та не дає пробити нашаровані російські мінні загородження.

Міни, як нова зброя

Також ворог почав використовувати міни, для підриву окопів, які штурмують українські сили. Про це розповідає командир аеророзвідки з позивним Док, якому складно спостерігати за вчинками окупантів.

Порівнюючи цей контрнаступ з Херсонською операцією, цього разу рух військових є значно складнішим. Вперше на війні, каже він, солдати більше страждають від мін, ніж від артилерії.

Док має у своєму розпорядженні відео, зняті з дронів, на яких українські війська просувалися до траншеї окупантів. На ньому можна побачити, як українські захисники наближаються до окопів, лунає потужний вибух, оскільки порожня траншея була замінована.

Док каже, що окупанти війська зараз використовують міни з дистанційним керуванням.

– Коли наші солдати підходять до окопів, росіяни натискають кнопку, і міни вибухають, вбиваючи наших друзів, – розповідає він.

За словами військового, він спостерігає цю тактику ворога протягом останніх двох тижнів, і називає її “новою зброєю”.

Будь-яку оборону можна зламати

У наступі України на півдні метою є розділення сил окупантів та спрямування військ до окупованих міст – Мелітополь та Маріуполь. Втім, саме на ці напрямки найбільш укріплені ворогом.

Генерал Тарнавський каже, що його сили виконують “важку і кропітку роботу”.

– Будь-яку оборону можна зламати, але потрібен час терпіння та вмілі дії, – додає він.

Тарнавський додає, що Україна повільно виснажує ворога, а те, що в Росії відбуваються зміни у військовому керівництві “означають, що все далеко не гаразд”.

Попри повідомлення західних ЗМІ, генерал каже, що Україна ще не надіслала свої основні ударні сили.

– Повільно чи ні, але наступ йде і він обов’язково досягне своєї мети, – додає він.

На запитання в генерала, як можна оцінити, чи має Україна успіх чи провал у наступі, генерал із посмішкою відповідає: “Якби наступ не мав успіху, я б зараз з вами не розмовляв”.

Джерело : BBC Україна

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