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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Хотів працювати у ФСБ: на Кіровоградщині затримали зрадника, який шпигував за українською ППО

СБУ
Фото: СБУ

СБУ затримала російського агента, який збирав розвіддані про дислокацію Сил оборони на території Кіровоградської області.

Зловмисником виявився мешканець міста Торецьк, що на Донеччині. ФСБ завербувала його ще до початку повномасштабного вторгнення російських військ.

Після 24 лютого 2022 року він отримав завдання прибути на Кіровоградщину як переселенець зі Сходу України для проведення розвідувально-підривної діяльності.

Насамперед агент РФ намагався виявити бойові позиції української протиповітряної оборони і встановити локації місцевих штабів тероборони.

– Щоб отримати ці відомості, зловмисник влаштувався ремонтником на одному з військових об’єктів регіону. За кожне виконане завдання окупанти “гарантували” своєму поплічнику грошову оплату у розмірі до 5 тис. грн, – повідомили в СБУ.

Крім того, як винагороду чоловіку обіцяли “евакуацію” до Росії і працевлаштування у лавах ФСБ.

Співробітники СБУ викрили фігуранта та затримали “на гарячому”, коли він приховано фотографував об’єкт ЗСУ.

У зловмисника вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з представником ФСБ та фіксації місць базування українських захисників.

Відзняті медіафайли з координатами і прив’язкою до місцевості потрібні були російським загарбникам для підготовки нового повітряного удару по регіону.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, СБУ
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