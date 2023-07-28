Кремль активізував спроби представити контрнаступ ЗСУ як невдалу операцію – ISW

Кремль і російські пропагандисти активізують спроби зобразити контрнаступ Сил оборони України як невдалу операцію.

Про це йдеться у звіті американського аналітичного центру Інститут з вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяву Володимира Путіна від 27 липня. Диктатор РФ стверджував, що за останні дні російські війська начебто знищили 39 одиниць бронетехніки із 50, які українські захисники задіяли для активізації штурмів на Запорізькому напрямку.

Путін також переконував, що окупанти начебто знищили 60% українських підрозділів, які проводили ці штурми, та 40% українських пілотів бойової авіації в цьому районі.

Як зазначають аналітики ISW, диктатор і раніше твердив, що війська РФ начебто знищили “неймовірну кількість техніки” під час контрнаступальних операцій України. Однак озвучені ним цифри щодо українських атак в останні дні вказують на те, що він перебільшує ймовірні втрати ЗСУ.

До поширення брехні про український контрнаступ підключилися так звані російські мілблогери (провоєнні блогери, “воєнкори”). Вони також запевняли, що путінські війська начебто знищили десятки українських бронемашин. “Блогери” озвучували ці начебто “втрати” як “доказ” того, що “український контрнаступ застопорився”.

Аналітики уточнили, що висвітлення російським режимом і пропагандистами контрнаступу ЗСУ “помітно порушує інструкцію Кремля, яка наказує російським ЗМІ не применшувати потенціал успішних українських контрнаступальних операцій”.

– Посилене зображення українського контрнаступу як невдалої операції свідчить про те, що політика Кремля щодо висвітлення війни спрямована на посилення зусиль з просування себе як ефективного керівника військових дій, – наголосили в ISW.

Тим часом Сили оборони України 27 липня продовжували контрнаступальні операції принаймні на трьох ділянках фронту та досягли успіхів на деяких із них. Так, українські воїни звільнили село Старомайорське на заході Донецької області після запеклих боїв у цьому районі.

В ISW уточнили, що українські сили просувалися на північ від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), а також додатково просунулися на схід від села Роботине (10 км на південь від Оріхова) під час наступальних операцій 26 липня.

Джерело : ISW

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