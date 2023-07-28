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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Мінус 30 артсистем та ще пів тисячі окупантів: втрати РФ на 28 липня

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники знищили ще 560 російських окупантів.

Таким чином станом на 520-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули вже майже 245 тисяч.

Крім того, Сили оборони напередодні спалили чотири ворожі танки, 14 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня, стільки ж одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Недорахувались окупанти 27 липня й однієї одиниці спеціальної техніки.

Втрати РФ на 28 липня 2023

  • особового складу ‒ близько 244 830 (+560),
  • танків ‒ 4 190 (+4),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 161 (+14),
  • артилерійських систем – 4 775 (+30),
  • реактивних систем залпового вогню – 698,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 458 (+1),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 311,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 007 (+11),
  • крилатих ракет ‒ 1 347,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 240 (+11),
  • спеціальної техніки ‒ 709 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 520-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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