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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На перший план вийшла контрбатарейна боротьба: Сирський про дії ЗСУ на фронті

Олександр Сирський
Фото: Міноборони

На Бахмутському напрямку ситуація дуже напружена, але українські Сили оборони поступово просуваються вперед та звільняють наші землі. А на Куп’янському та Лиманському напрямках ми не втратили жодної позиції.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє Military Media Center.

За його словами, ворог чіпляється за кожен сантиметр, веде інтенсивний артилерійський та мінометний вогонь.

— У цих умовах дуже важливо своєчасно ухвалювати управлінські рішення адекватно до обстановки, яка склалась, і вживати заходів щодо маневру силами та засобами, перекидання частин і підрозділів на напрямки, де намітився успіх, або виводу їх з-під вогню противника, – сказав він.

Сирський зауважив, що у цьому аспекті головна роль відводиться штабу угруповання, офіцери якого проводять аналіз обстановки за багатьма напрямами, готують пропозиції і бойові розпорядження військам.

— На перший план у наших діях зараз вийшла контрбатарейна боротьба, – наголосив генерал-полковник.

Зі свого боку окупанти зосередили значну кількість артилерії для підтримки своїх військ у районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки. Знищення артилерії противника є одним із головних завдань для наших військ.

Крім того, на Куп‘янському та Лиманському напрямках противник постійно атакує, застосовуючи свої найпрофесійніші підрозділи. Сирський підкреслив, що українські військові щодня відбивають численні штурми на цих напрямках. Жодної нашої позиції не втрачено, підсумував він.

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Бої на фронті

Джерело: Military Media Center

Війна в Україні, Олександр Сирський, Російська агресія
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