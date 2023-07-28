На Запорізькому напрямку ЗСУ впритул підійшли до оборонної лінії РФ з “зубами дракона” – ЗМІ
Сили оборони України впритул підійшли до “зубів дракона” Росії на одній з ділянок фронту на Запорізькому напрямку, повідомляє CNN.
На відео, яке шириться російськими соцмережами, вперше можна побачити, що ЗСУ наблизилися до одного з довгих оборонних рубежів Росії.
– Відео, зняте з позицій російських військових, показує, як українська військова машина рухається полем, прямуючи до канави перед великим рядом “зубів дракона” — бетонних та арматурних пірамід, які можуть служити перешкодою для танків. З’являється очевидний водій транспортного засобу та починає бігти назад до лісу, – пише видання.
Журналісти CNN змогли вирахувати геолокацію, де були зняті ці кадри, і з’ясували, що відео було зафільмовано в районі на схід від маленьких сіл Нове та Харків Запорізької області України.
Як повідомляє Telegram-канал Реальна війна, ЗСУ просунулися до “лінії Суровікіна” (першої основної смуги оборони окупантів) у районі населеного пункту Вербове на Запоріжжі.
Фото: Настоящий Гладков
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