Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
ГУР перехопило секретну доповідь для Путіна, як РФ зривала зернову угоду
У санаторії біля Трускавця дівчинка вистрілила в голову 10-річному хлопчику: що відомо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Ціллю ракетного удару РФ був Старокостянтинів на Хмельниччині – Ігнат
Це мене вбило, я кричала від болю: Харлан висловилася про дискваліфікацію і подякувала за підтримку
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Запорізькому напрямку ЗСУ впритул підійшли до оборонної лінії РФ з “зубами дракона” – ЗМІ

Оборонні укріплення окупантів

Сили оборони України впритул підійшли до “зубів дракона” Росії на одній з ділянок фронту на Запорізькому напрямку, повідомляє CNN.

На відео, яке шириться російськими соцмережами, вперше можна побачити, що ЗСУ наблизилися до одного з довгих оборонних рубежів Росії.

– Відео, зняте з позицій російських військових, показує, як українська військова машина рухається полем, прямуючи до канави перед великим рядом “зубів дракона” — бетонних та арматурних пірамід, які можуть служити перешкодою для танків. З’являється очевидний водій транспортного засобу та починає бігти назад до лісу, – пише видання. 

Журналісти CNN змогли вирахувати геолокацію, де були зняті ці кадри, і з’ясували, що відео було зафільмовано в районі на схід від маленьких сіл Нове та Харків Запорізької області України. 

Як повідомляє Telegram-канал Реальна війна, ЗСУ просунулися до “лінії Суровікіна” (першої основної смуги оборони окупантів) у районі населеного пункту Вербове на Запоріжжі.

Читайте також
Окупантам усе складніше оборонятися від контрнаступу ЗСУ – Маляр
На Запорізькому напрямку ЗСУ впритул підійшли до оборонної лінії РФ з “зубами дракона” – ЗМІ

Фото: Настоящий Гладков

Війна в Україні, Запорізька область, контрнаступ, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ вдарила по житлових будинках: на Херсонщині через обстріл є постраждалі
Вибух
Кораблі РФ погрожують цивільним суднам у Чорному морі: ДПСУ оприлюднила аудіоперехоплення
російський корабель
СБУ повідомила про підозру генералу РФ, який командував бомбардуванням Маріуполя
СБУ
СБУ та ЗСУ посилять співпрацю з протидії загрозам через вагнерівців у Білорусі
Сергій Наєв та Ілля Вітюк
Байден готує запит до Сенату про виділення додаткової допомоги Україні – Politico
Джо Байден
Відео
Суспільство
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина

На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.

Христина Величанська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (28.07.2023)
На Запорізькому напрямку ЗСУ впритул підійшли до оборонної лінії РФ з “зубами дракона” – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (28.07.2023)
На Запорізькому напрямку ЗСУ впритул підійшли до оборонної лінії РФ з “зубами дракона” – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (28.07.2023)
На Запорізькому напрямку ЗСУ впритул підійшли до оборонної лінії РФ з “зубами дракона” – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:30 (28.07.2023)
На Запорізькому напрямку ЗСУ впритул підійшли до оборонної лінії РФ з “зубами дракона” – ЗМІ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь