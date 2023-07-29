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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Окупанти відмовились воювати біля Старомайорського та пошкодили свою техніку – Генштаб

Окупанти відмовились воювати біля Старомайорського та пошкодили свою техніку – Генштаб
Фото: Getty Images

На тлі успішних бойових дій українських військових група окупантів відмовилася виконувати бойові завдання в районі села Старомайорське Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

– На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати загарбників у живій силі, у підрозділах російських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі в бойових діях, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в районі населеного пункту Розівка Запорізької області, близько 60 російських військовослужбовців зі складу 247 десантно-штурмового полку 7 десантно-штурмової дивізії ЗС РФ відмовилися виконувати бойові завдання в районі села Старомайорське Донецької області.

У Генштабі ЗСУ заявили, що при цьому російські військові частково вивели з ладу власну автомобільну і бронетанкову техніку.

Нагадаємо, що Сили оборони України звільнили село Старомайорське Донецької області.

Крім того, кілька днів тому речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомляв, що українські Сили оборони під час наступу просунулись на 500 м.

Війна в Україні, Генеральний штаб України, Запорізька область
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