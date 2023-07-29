Окупанти викрали і катують інженера ЗАЕС Сергія Потинга – Енергоатом

Російські окупанти викрали та катують ще одного працівника Запорізької АЕС.

Про це повідомили у пресцентрі Енергоатому.

Йдеться про інженера з охорони праці ЦТАВ тимчасово окупованої Запорізької АЕС Сергія Потинга, якого росіяни викрали ще понад місяць тому, 23 червня 2023 року.

За даними Енергоатому, Сергій залишався в Енергодарі та працював на станції. Його також бачили у відділенні “поліції”, де росіяни тримають мешканців міста і працівників ЗАЕС.

– Сергій, перебуваючи у справжньому полоні рашистів, регулярно піддається катуванням та фізичному насильству. А після тортур загарбники щоразу відправляють інженера до лікарні, аби він не помер. При цьому вони досі не висунули чоловікові жодних обвинувачень, проте продовжують знущання та репресії, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у тимчасово окупованому Енергодарі проживають близькі Сергія Потинга, які підтверджують, що він наразі живий.

Енергоатом звернувся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль та вжити всіх можливих заходів для звільнення усіх працівників ЗАЕС, яких тримають у полоні російські терористи.

Фото: Енергоатом

Джерело: Енергоатом

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