Переламає хід війни: що відомо про F-16 для України і скільки їх потрібно, щоб змінити поле бою

Україна чи не з самого початку повномасштабної війни закликала союзників надати сучасні винищувачі для захисту від російських ракет та підтримки військ на полі бою. Акцент робили на F-16, які можуть дати ЗСУ перевагу в небі над ворогом.

Протягом останніх місяців і тижнів у цьому питанні відбулися суттєві зрушення. Ось-ось стартують навчання українських пілотів.

Що відомо про формування авіаційної коаліції, майбутні тренування на F-16 та можливий вплив літаків на перебіг війни – далі в матеріалі.

Авіаційна коаліція: коли виникла та які країни входять

У липні, після місяців непростих переговорів, Україна та ще 11 держав-партнерів нарешті підписали меморандум про створення авіаційної коаліції з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Церемонія, в якій взяв участь міністр оборони Олексій Резніков, відбулася на полях саміту НАТО у Вільнюсі 11 липня.

Окрім України, до коаліції увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

Її очолили Нідерланди та Данія.

Цьому передувала згода американського лідера Джо Байдена на підготовку українських пілотів “на літаках четвертого покоління, включно з F-16”. Мета – посилення Повітряних сил України в довгостроковій перспективі.

Відповідь Вашингтона на запити Києва щодо винищувачів тривалий час була негативною. Як пише The Economist, позицію США змінили два моменти: перший – це зростаючий тиск з боку союзників, зокрема активна позиція Великої Британії та Нідерландів.

Хто з країн міг би надати F-16

Серед 11 держав, які увійшли до авіаційної коаліції, винищувачі F-16 мають на озброєнні Данія, Нідерланди, Бельгія, Норвегія, Польща, Португалія та Румунія (за даними американської компанії-виробника Lockheed Martin).

Варто зазначити, що низка цих країн (такі як Данія, Бельгія чи Нідерланди) зараз переходять на більш сучасні винищувачі-бомбардувальники п’ятого покоління F-35.

Як пише Bloomberg, із 42 винищувачів, які мають на озброєнні Нідерланди, 24 зараз використовуються армією країни, а отже, “не можуть бути відправлені в Україну до середини 2024 року” (доки, ймовірно, їм на заміну не надійдуть F-35).

Щодо інших літаків, то Нідерланди планували продати 12 винищувачів F-16 приватній американській компанії Draken International (з опціоном ще на 28 літаків після їх заміни на F-35). На початку червня в уряді Нідерландів повідомили про скасування угоди. Це викликало припущення, що літаки могла б отримати Україна.

Агентство Bloomberg із посиланням на джерела писало, що Нідерланди можуть відправити Києву F-16 після того, як пілоти пройдуть навчання. Раніше прем’єр Марк Рютте запевняв, що в його країни “немає табу” на відправлення винищувачів в Україну.

У Данії заявляли, що готові передати Україні бойові літаки F-16 у межах коаліції, але якщо на це дадуть згоду Сполучені Штати. Саме США як країна-виробник літаків мають надати дозвіл на реекспорт третій стороні. Із 43 винищувачів 30 активно використовуються данською армією. Однак зараз Данія замінює їх на більш сучасні F-35. Винищувачі F-16 будуть зняті з озброєння у 2025 році, що на два роки раніше запланованого.

Бельгія офіційно погодилася навчати українських пілотів. В уряді країни заявили, що поки не можуть передати F-16 Україні, оскільки всі літаки в експлуатації: використовуються для оборони повітряного простору Бенілюксу і країн Балтії.

Норвезькі літаки F-16 були виведені з експлуатації ще 2022 року. Норвегія підписала угоду з Румунією про продаж 32 винищувачів. Крім того, норвезький уряд уклав контракт із компанією Draken International на продаж до 12 літаків F-16. Тож, як зазначає видання The War Zone, лише близько десятка норвезьких F-16 можуть бути доступні Україні. Однак завдяки хорошому обслуговуванню вони не потребуватимуть значного ремонту. Наразі Норвегія офіційно підтримала тренування українських пілотів і персоналу на F-16.

Польща не планує передавати F-16 для української армії. Водночас вона готова долучитися до навчань воїнів. За оцінкою The War Zone, польські F-16 є одними з найновіших та найбільш потужних у Європі, і “вкрай малоймовірно”, що Варшава погодить їх передання в найближчій перспективі.

Португалія так само тренуватиме українських льотчиків, однак не передаватиме літаки. В уряді країни пояснили, що мають обмежену кількість F-16.

Одним із майданчиків для тренування пілотів, за повідомленнями західних ЗМІ, може стати Румунія. Як пише The War Zone, ця країна поступово нарощує свій флот F-16. Наразі це єдиний бойовий літак, який експлуатується в Румунії, а тому “надання деяких із цих літаків Україні виглядає віддаленою можливістю”.

Що стосується Сполучених Штатів, то на озброєнні американської армії є понад тисяча винищувачів F-16. Як зазначали в Білому домі, Джо Байден ще не вирішив, чи передавати якусь частину на потреби ЗСУ, чи це зроблять союзники.

Члени авіаційної коаліції, які не мають на озброєнні F-16, готові допомогти з тренуваннями пілотів, зокрема на інших типах літаків. Наприклад, Швеція може провести базову підготовку на винищувачах четвертого покоління JAS 39 Gripen.

Майданчик для тренувань готова надати і Велика Британія, яка не має F-16. Вочевидь йдеться про первинну льотну підготовку.

Скільки літаків хоче отримати Україна

Союзники не озвучують, скільки винищувачів F-16 могли б надати. Як зазначав у травні речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, для початку це можуть бути “кілька десятків” літаків для вирішення поточних завдань.

За словами Ігната, F-16 передаватимуть не поштучно, а підрозділами.

– Авіаційні підрозділи – це щонайменше ескадрилья. В нашому варіанті – це зараз 12 плюс літаків. У західних партнерів ескадрильї більші, там мають до 18 літаків, – заявив він в ефірі телемарафону Єдині новини.

У коментарі Фактам ICTV Юрій Ігнат пояснив, що Україна хотіла б отримати дві-три ескадрильї F-16.

Він нагадав, що винищувачі F-16 є різних модифікацій, кожна з яких передбачає модернізовані версії операційно-навігаційного комплексу, радару. Літаки мають десятки видів озброєння.

– Нам потрібна техніка, яка не буде поступатися за тактико-технічними характеристиками російським Су-35, які на сьогодні є основним повітряним противником авіації Повітряних сил ЗСУ, – уточнив Ігнат.

За його словами, на цьому етапі оцінюються можливості країн, які можуть надати нам F-16 різних модифікацій.

У Міністерстві оборони України в травні наголошували, що для звільнення нашої країни від агресора потрібно чотири ескадрильї F-16 (48 літаків).

4 squadrons of F16s (48 aircraft) are exactly what we need to liberate our country from the aggressor. pic.twitter.com/TvqUNeDBOd

— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 26, 2023