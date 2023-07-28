Переламає хід війни: що відомо про F-16 для України і скільки їх потрібно, щоб змінити поле бою

Україна чи не з самого початку повномасштабної війни закликала союзників надати сучасні винищувачі для захисту від російських ракет та підтримки військ на полі бою. Акцент робили на F-16, які можуть дати ЗСУ перевагу в небі над ворогом.

Протягом останніх місяців і тижнів у цьому питанні відбулися суттєві зрушення. Ось-ось стартують навчання українських пілотів.

Що відомо про формування авіаційної коаліції, майбутні тренування на F-16 та можливий вплив літаків на перебіг війни – далі в матеріалі.

Авіаційна коаліція: коли виникла та які країни входять

У липні, після місяців непростих переговорів, Україна та ще 11 держав-партнерів нарешті підписали меморандум про створення авіаційної коаліції з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Церемонія, в якій взяв участь міністр оборони Олексій Резніков, відбулася на полях саміту НАТО у Вільнюсі 11 липня.

Окрім України, до коаліції увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

Її очолили Нідерланди та Данія.

Цьому передувала згода американського лідера Джо Байдена на підготовку українських пілотів “на літаках четвертого покоління, включно з F-16”. Мета – посилення Повітряних сил України в довгостроковій перспективі.

Відповідь Вашингтона на запити Києва щодо винищувачів тривалий час була негативною. Як пише The Economist, позицію США змінили два моменти: перший – це зростаючий тиск з боку союзників, зокрема активна позиція Великої Британії та Нідерландів.

– Другим було зрушення у військових цілях усередині адміністрації США: перехід від забезпечення того, щоб Росія не могла перемогти Україну, до підтримки перемоги України, – зазначає The Economist.

Хто з країн міг би надати F-16

Серед 11 держав, які увійшли до авіаційної коаліції, винищувачі F-16 мають на озброєнні Данія, Нідерланди, Бельгія, Норвегія, Польща, Португалія та Румунія (за даними американської компанії-виробника Lockheed Martin).

Згідно з оцінкою агентства Bloomberg, Норвегія має 57 літаків F-16, Бельгія – 53, Польща – 48, Данія – 43, Нідерланди – 42, Португалія – 28, Румунія – 17.

Варто зазначити, що низка цих країн (такі як Данія, Бельгія чи Нідерланди) зараз переходять на більш сучасні винищувачі-бомбардувальники п’ятого покоління F-35.

Як пише Bloomberg, із 42 винищувачів, які мають на озброєнні Нідерланди, 24 зараз використовуються армією країни, а отже, “не можуть бути відправлені в Україну до середини 2024 року” (доки, ймовірно, їм на заміну не надійдуть F-35).

Щодо інших літаків, то Нідерланди планували продати 12 винищувачів F-16 приватній американській компанії Draken International (з опціоном ще на 28 літаків після їх заміни на F-35). На початку червня в уряді Нідерландів повідомили про скасування угоди. Це викликало припущення, що літаки могла б отримати Україна.

Агентство Bloomberg із посиланням на джерела писало, що Нідерланди можуть відправити Києву F-16 після того, як пілоти пройдуть навчання. Раніше прем’єр Марк Рютте запевняв, що в його країни “немає табу” на відправлення винищувачів в Україну.

У Данії заявляли, що готові передати Україні бойові літаки F-16 у межах коаліції, але якщо на це дадуть згоду Сполучені Штати. Саме США як країна-виробник літаків мають надати дозвіл на реекспорт третій стороні. Із 43 винищувачів 30 активно використовуються данською армією. Однак зараз Данія замінює їх на більш сучасні F-35. Винищувачі F-16 будуть зняті з озброєння у 2025 році, що на два роки раніше запланованого.

Бельгія офіційно погодилася навчати українських пілотів. В уряді країни заявили, що поки не можуть передати F-16 Україні, оскільки всі літаки в експлуатації: використовуються для оборони повітряного простору Бенілюксу і країн Балтії.

Норвезькі літаки F-16 були виведені з експлуатації ще 2022 року. Норвегія підписала угоду з Румунією про продаж 32 винищувачів. Крім того, норвезький уряд уклав контракт із компанією Draken International на продаж до 12 літаків F-16. Тож, як зазначає видання The War Zone, лише близько десятка норвезьких F-16 можуть бути доступні Україні. Однак завдяки хорошому обслуговуванню вони не потребуватимуть значного ремонту. Наразі Норвегія офіційно підтримала тренування українських пілотів і персоналу на F-16.

Польща не планує передавати F-16 для української армії. Водночас вона готова долучитися до навчань воїнів. За оцінкою The War Zone, польські F-16 є одними з найновіших та найбільш потужних у Європі, і “вкрай малоймовірно”, що Варшава погодить їх передання в найближчій перспективі.

Португалія так само тренуватиме українських льотчиків, однак не передаватиме літаки. В уряді країни пояснили, що мають обмежену кількість F-16.

Одним із майданчиків для тренування пілотів, за повідомленнями західних ЗМІ, може стати Румунія. Як пише The War Zone, ця країна поступово нарощує свій флот F-16. Наразі це єдиний бойовий літак, який експлуатується в Румунії, а тому “надання деяких із цих літаків Україні виглядає віддаленою можливістю”.

Що стосується Сполучених Штатів, то на озброєнні американської армії є понад тисяча винищувачів F-16. Як зазначали в Білому домі, Джо Байден ще не вирішив, чи передавати якусь частину на потреби ЗСУ, чи це зроблять союзники.

Члени авіаційної коаліції, які не мають на озброєнні F-16, готові допомогти з тренуваннями пілотів, зокрема на інших типах літаків. Наприклад, Швеція може провести базову підготовку на винищувачах четвертого покоління JAS 39 Gripen.

Майданчик для тренувань готова надати і Велика Британія, яка не має F-16. Вочевидь йдеться про первинну льотну підготовку.

Скільки літаків хоче отримати Україна

Союзники не озвучують, скільки винищувачів F-16 могли б надати. Як зазначав у травні речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, для початку це можуть бути “кілька десятків” літаків для вирішення поточних завдань.

За словами Ігната, F-16 передаватимуть не поштучно, а підрозділами.

– Авіаційні підрозділи – це щонайменше ескадрилья. В нашому варіанті – це зараз 12 плюс літаків. У західних партнерів ескадрильї більші, там мають до 18 літаків, – заявив він в ефірі телемарафону Єдині новини.

У коментарі Фактам ICTV Юрій Ігнат пояснив, що Україна хотіла б отримати дві-три ескадрильї F-16.

– Дві–три ескадрильї на початковому етапі було б достатньо, щоб протистояти ворогу та виконувати низку поточних завдань. Це захистить Україну всередині від ворожих атак ракет та дронів і допоможе в наступальних діях наших Сил оборони. Щоб це успішно відбувалося, потрібно завоювати перевагу в повітрі, відтіснити російську авіацію, – наголосив речник командування Повітряних сил.

Він нагадав, що винищувачі F-16 є різних модифікацій, кожна з яких передбачає модернізовані версії операційно-навігаційного комплексу, радару. Літаки мають десятки видів озброєння.

– Нам потрібна техніка, яка не буде поступатися за тактико-технічними характеристиками російським Су-35, які на сьогодні є основним повітряним противником авіації Повітряних сил ЗСУ, – уточнив Ігнат.

За його словами, на цьому етапі оцінюються можливості країн, які можуть надати нам F-16 різних модифікацій.

У Міністерстві оборони України в травні наголошували, що для звільнення нашої країни від агресора потрібно чотири ескадрильї F-16 (48 літаків).

4 squadrons of F16s (48 aircraft) are exactly what we need to liberate our country from the aggressor. pic.twitter.com/TvqUNeDBOd — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 26, 2023

Радник глави Міноборони Юрій Сак у коментарі західним ЗМІ заявляв, що Україна хоче отримати від 40 до 50 сучасних винищувачів F-16, щоб сформувати три або чотири ескадрильї.

На думку військового експерта, керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, від 40 до 50 літаків – “це ті можливості, які є в Заходу, щоб нам надати”. Водночас він звернув увагу на важливість однакового рівня модернізації винищувачів.

– F-16 є доволі різні. Нам потрібні одного рівня модернізації, щоб у нас не виникало проблеми їх сумісності, – пояснив експерт у коментарі Фактам ICTV.

Навчання на F-16: коли і де проходитимуть

• Коли стартують та кого готуватимуть

Згідно з меморандумом авіаційної коаліції, навчання українських льотчиків мають стартувати “наприкінці літа”, зокрема, в Данії.

Як пояснював Юрій Ігнат, існують різні графіки. Наприклад, США заявляли, що тренування можуть стартувати орієнтовно через декілька тижнів.

– Кінець літа – це кінець серпня. Якщо це відбудеться швидше, як про це заявили США – то це можна тільки вітати, – зазначив Ігнат в одному з інтерв’ю.

Підготовку пройдуть не лише українські пілоти, а й техніки (авіаційні інженери) та допоміжний персонал, які обслуговуватимуть винищувачі.

Передбачена можливість додати в програму інші типи винищувачів “на більш пізньому етапі”.

• Скільки триватимуть навчання

У Повітряних силах ЗСУ оцінюють терміни навчання в шість місяців. Однак не виключають, що вони можуть завершитися і швидше – все залежить від кваліфікації пілотів.

Так, двоє українських льотчиків успішно пройшли тестування навичок у США й отримали високу оцінку. Американські фахівці дійшли висновку, що програма перенавчання на літаках F-16 для українців може бути скорочена.

– Це шість місяців, можливо, навіть і менше… Повітряні сили ЗСУ заявляли про пів року, а наші колеги сказали, що, можливо, вийде вкластись і в чотири місяці… Дочекаємося, коли це буде відбуватися на практиці, – повідомляв Юрій Ігнат.

• Які країни готуватимуть пілотів

У Білому домі поки що офіційно заявили, що для опанування винищувачів F-16 українські льотчики вирушать до Данії та Румунії. Однак дати, місця та тривалість програми “все ще розробляються”.

За даними західних ЗМІ, одним із місць тренувань може стати данська авіабаза Скрюдструп (Skrydstrup Air Base). На першому етапі йдеться про підготовку від 10 до 12 пілотів та допоміжного персоналу (загалом близько 30-40 технічних фахівців). Навчання мають стартувати у серпні.

А в Румунії тренування можуть розпочатися лише в 2024 році. Там готують навчальний центр неподалік міста Фетешті, на 86 авіабазі (військовий аеродром Борча).

Компанія Draken International, субпідрядник Lockheed Martin (виробника F-16), вже опублікувала оголошення про набір пілотів-інструкторів для проведення навчань.

Як проходитимуть навчання

Мета полягає в тому, щоб українські льотчики отримали базові навички для польотів та обслуговування літаків F-16.

Йдеться про мовну (англійська мова), теоретичну та практичну підготовку, якій передуватиме тестування та відбір українських кадрів.

Як пояснив Фактам ICTV речник Повітряних сил Юрій Ігнат, у межах програми будуть різні групи пілотів. Військові, які вже мають бойовий досвід, будуть одразу перенавчатися на F-16. Спочатку передбачена первинна підготовка (тренажери та симулятори), потім польоти з інструктором, самостійні польоти на F-16 та їх тактичне застосування.

Загалом програма навчань є довгостроковою і буде “кілька хвиль” пілотів. Багато залежить від пропускної спроможності майданчиків для тренувань.

У Повітряних силах наголошували, що до першої групи відібрали найкращих пілотів, які “мають бойовий досвід, сотні годин нальотів, молодий вік, володіють англійською мовою”.

У подальшому ж плануються більш довгострокові навчання для молодих пілотів (можливо, навіть для курсантів, які не мають льотної практики). Вони проходитимуть початкову підготовку з вивченням англійської мови, потім базову наземну підготовку. Далі – польоти на легкомоторних літаках, після чого вони освоять реактивні літаки і винищувачі.

– Деякі країни вже зразу перенавчатимуть пілотів на F-16, а деякі будуть займатися підготовкою (молодих пілотів без досвіду, – Ред.). Тому що в нас далекоглядні перспективи. Ми плануємо повністю позбутися парку радянських літаків, які сьогодні воюють. А для того щоб їх замінити, потрібно готувати пілотів, інженерів, офіцерів бойового управління, всіх авіаційних фахівців, – розповів Юрій Ігнат Фактам ICTV.

Він уточнив, що в майбутньому для переозброєння потрібно буде близько 150 бойових багатоцільових літаків. Вони будуть зосереджені в чотирьох (можливо, в п’яти) бригадах тактичної авіації.

У Повітряних силах не планують зупинятися лише на F-16 і допускають варіант “ще одного літака, який буде більш потужним” (наприклад, F-15 чи F-35).

– У перспективі чому б Україна теж не могла перейти, маючи такий бойовий досвід, на F-35? Це сьогодні найкращі літаки в світі, а в нас – найкращі в світі пілоти, – зауважив Ігнат.

Ключові завдання F-16 на полі бою в Україні та в тилу

За словами Юрія Ігната, навіть одна ескадрилья F-16 на початковому етапі “зможе прикривати ті чи інші напрямки” на фронті.

Ці багатоцільові винищувачі допоможуть Україні виконувати низку завдань:

Забезпечать підтримку наземних військ під час наступальних та оборонних операцій. Дозволять ефективно завдавати точкових ударів по скупченнях окупантів, їхніх командних пунктах, системах ППО та інших військових об’єктах, руйнувати логістику.

Авіація РФ за кількістю в п’ять, а то й більше разів переважає українську, як і за технічними характеристиками (наприклад, ворожий радар “бачить” далі). Однак F-16 дозволять ЗСУ завоювати перевагу в повітрі над ворогом . А “завоювавши перевагу в повітрі на певній ділянці фронту, можна цілком розраховувати на успішну наземну операцію з деокупації”, зазначав

. А “завоювавши перевагу в повітрі на певній ділянці фронту, можна цілком розраховувати на успішну наземну операцію з деокупації”, Зможуть протистояти з повітря російським кораблям у Чорному морі, прикриваючи морське узбережжя.

Відженуть авіацію РФ, яка тероризує Україну керованими авіабомбами, від наших кордонів.

Зроблять роботу українських пілотів більш безпечною та ефективною.

У коментарі Фактам ICTV Юрій Ігнат спростував заяви, що Україні начебто більше потрібні ППО та артилерія, аніж винищувачі. Він зазначив, що без прикриття з повітря ворог знищить артилерійські системи зі своїх вертольотів та Су-35.

А прикривати всю багатокілометрову лінію фронту системами ППО Україна не має можливості: потрібно також захищати міста й критичну інфраструктуру від бомбардувань РФ.

Не варто забувати, що F-16 стануть складовою загальної системи протиповітряної оборони України. Ці винищувачі здатні вражати ворожу авіацію, збивати дрони-камікадзе та крилаті ракети.

Однак F-16 не можуть збивати балістичні ракети (наприклад, Кинджали). Так само вони не будуть ефективними проти надзвукових протикорабельних ракет Онікс чи Х-22, уточнив Ігнат. У цьому випадку доцільно завдавати ударів по місцях запуску і зберігання таких ракет.

– F-16 може в принципі замінити усі наші літаки. А в нас є різні типи: винищувачі МіГ-29, Су-27, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24. Тобто фактично він може виконувати всі ці функції. Завдяки технологічній високоточній зброї ефективність від нього буде значно вищою, ніж від великої кількості радянської техніки, – додав речник Повітряних сил.

ППО чи фронт: куди можуть спершу відправити F-16

Військові експерти, з якими спілкувалися Факти ICTV, вважають, що після отримання F-16 вони насамперед виконуватимуть завдання на фронті. Однак все залежить від кількості літаків.

Як пояснив військовий експерт Петро Черник, щоб переломити хід війни, потрібно хоча б 48 винищувачів.

– У них є величезна номенклатура важких бомб, починаючи від 900 кг до 2 тонн і плюс далекобійні ракети AGM-158. Щоб переломити хід війни, потрібен хоча б авіаційний полк – 48 літаків і, найголовніше – величезна кількість цих ракет і бомб. Все буде залежати від кількості. Авіація спроможна переломити хід війни, це однозначно. Авіація – це кавалерія сучасності, про це ще Черчилль казав, – наголосив експерт.

Черник додав: щоб розгромити ворога, потрібно буде засипати його великою кількістю бомб та ракет. Під ударом має опинитися все: починаючи від позицій військ РФ і закінчуючи глибокою логістикою.

За словами Черника, якщо союзники на першому етапі нададуть лише ескадрилью F-16 (тобто 12 літаків), тоді їх, ймовірно, застосують “у режимі перехоплення” – для боротьби з ракетами та дронами. Оскільки така кількість винищувачів “кардинально не вплине” на поле бою по лінії розмежування.

Коментуючи варіант паралельного застосування F-16 на полі бою та для захисту неба від ракет, Черник нагадав, що “ресурси мають обмеження”, однак не виключив такої можливості.

Військовий експерт Олександр Мусієнко висловив думку, що F-16 для нас зараз важливіші для завдання ракетно-бомбових ударів по наземних та морських цілях ворога, аніж як засоби протиповітряної оборони. Водночас він не виключив комбінованого застосування літаків: на фронті та в тилу для перехоплення російських ракет.

– Я думаю, їх будуть використовувати для підтримки контрнаступу. Але знову ж: чи можна їх використати для того, щоб збивати літаки, ракети чи дрони? Можна. Я думаю, що їх можуть застосовувати паралельно, тобто може бути комбіноване завдання, – заявив Мусієнко.

Що стосується ударів із F-16 по російських базах, з яких окупанти обстрілюють українські міста, експерт нагадав про позицію Вашингтона. У Білому домі чітко наголошували, що ЗСУ не можуть застосовувати ці винищувачі для атак по території РФ.

Коли очікувати на літаки

Міністр оборони Олексій Резніков в інтервʼю CNN заявив, що наші пілоти зможуть керувати винищувачами F-16 в небі над Україною вже до весни 2024 року.

В українському МЗС прогнозували, що F-16 мають з’явитися до кінця першого кварталу наступного року.

Водночас у Білому домі не виключали, що українські військові можуть отримати літаки вже до кінця 2023 року.

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