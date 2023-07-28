Подоляк назвав, скільки Україні треба систем Patriot, щоб захистити міста

Україні потрібно 10-12 систем Patriot або подібних, щоб мати можливість захистити всі свої основні міста від російських ракетних атак. Поки ж у нас є дві такі системи: одну надали США, а іншу – Німеччина.

Про це в інтерв’ю The Guardian заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що удари по Одесі минулого тижня чітко показали, що російська стратегія полягала в бомбардуванні українських міст з метою розгрому систем ППО.

– Тактика Росії зрозуміла: вони використовують масовані атаки безпілотників, щоб перевантажити наші системи протиповітряної оборони, а потім паралельно вони мають можливість використовувати балістичні ракети для націлювання на інфраструктуру, — сказав він.

Ця тактика ворога більше не працює в Києві. Там Україна створила складну багаторівневу систему протиповітряної оборони, використовуючи низку обладнання, наданого західними союзниками.

Проте минулого тижня Росія вирішила вдарити по Одесі та інших частинах Півдня України, що спричинило численні руйнування портової та зернової інфраструктури, а також житлових районів.

– У нас не вистачає сучасних зенітних комплексів, таких як Patriot, які здатні вражати російські ракети останнього покоління, такі як Онікс і Кинджал. Через дефіцит цих систем ми не можемо охопити всі частини країни, – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, в ніч проти 23 липня російські окупанти випустили по Одещині щонайменше п’ять видів ракет усіх видів базування – Калібри, Онікси, Х-22, Іскандер-К, а також балістичні Іскандер-М.

Від масованої атаки росіян по Одесі та області загинуло 2 людей, ще 22 зазнали поранень, зокрема 4 дітей.

Також внаслідок нічного ракетного удару РФ по Одесі зазнав руйнувань Будинок вчених, що є пам’яткою архітектури XIX століття.

Окрім того, російські ракети пошкодили понад 40 будівель, серед яких Спасо-Преображенський кафедральний собор.

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