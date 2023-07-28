Приліт у будівлю “МВС ДНР”: у Донецьку пролунав вибух
Під вечір 28 липня в окупованому Донецьку пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Зазначається, що приліт був у будівлю “МВС ДНР”. Чи є постраждалі, поки що невідомо.
Слідкуємо за інформацією.
Нагадаємо, що 25 липня в Донецьку пролунали вибухи, повідомлялось про обстріл Київського району міста.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 520-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська