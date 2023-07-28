Приліт у будівлю “МВС ДНР”: у Донецьку пролунав вибух

Під вечір 28 липня в окупованому Донецьку пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Зазначається, що приліт був у будівлю “МВС ДНР”. Чи є постраждалі, поки що невідомо.

Слідкуємо за інформацією.

Нагадаємо, що 25 липня в Донецьку пролунали вибухи, повідомлялось про обстріл Київського району міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 520-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.