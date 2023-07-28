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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

РФ вдарила по житлових будинках: на Херсонщині через обстріл є постраждалі

Вибух
Фото: Depositphotos

Росія обстріляла два села у Херсонській області, через що постраждали двоє місцевих жителів.

Про це пише Херсонська ОВА.

Так, у селі Новоберислав армія РФ вдарила по житловому будинку, через що було поранено 41-річного чоловіка.

ОВА зазначає, що по селищу Козацьке російська авіація завдала три удари. Пошкоджено будівлі підприємства та щонайменше чотири житлові будинки.

В одній з осель на момент обстрілу перебував 57-річний чоловік. Він отримав поранення.

Обох потерпілих госпіталізували, їм надається медична допомога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 520-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Російська агресія, Херсонська область
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