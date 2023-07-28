РФ вдарила по житлових будинках: на Херсонщині через обстріл є постраждалі
Росія обстріляла два села у Херсонській області, через що постраждали двоє місцевих жителів.
Про це пише Херсонська ОВА.
Так, у селі Новоберислав армія РФ вдарила по житловому будинку, через що було поранено 41-річного чоловіка.
ОВА зазначає, що по селищу Козацьке російська авіація завдала три удари. Пошкоджено будівлі підприємства та щонайменше чотири житлові будинки.
В одній з осель на момент обстрілу перебував 57-річний чоловік. Він отримав поранення.
Обох потерпілих госпіталізували, їм надається медична допомога.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 520-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська