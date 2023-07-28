У Запоріжжі пролунали вибухи
Ввечері 28 липня у Запоріжжі пролунали вибухи.
Про це повідомляють пабліки у Telegram.
Відомо, що у Запорізькій області була оголошена повітряна тривога. Також сигнал небезпеки лунає у інших областях в східних, південних регіонах України.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що причина оголошення тривоги – загроза застосування балістичного озброєння.
– Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! – застерігли у Повітряних силах ЗСУ.
Наразі ракетну небезпеку оголошено по всій території України – зафіксовано зліт МіГ-31 з аеродрому Саваслейка.
Сьогодні ввечері вибухи також пролунали і у Дніпрі.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 520-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська