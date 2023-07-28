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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Запоріжжі пролунали вибухи

У Запоріжжі пролунали вибухи
Фото: Pixabay

Ввечері 28 липня у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомляють пабліки у Telegram.

Відомо, що у Запорізькій області була оголошена повітряна тривога. Також сигнал небезпеки лунає у інших областях в східних, південних регіонах України.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що причина оголошення тривоги – загроза застосування балістичного озброєння.

– Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! – застерігли у Повітряних силах ЗСУ.

Наразі ракетну небезпеку оголошено по всій території України – зафіксовано зліт МіГ-31 з аеродрому Саваслейка.

Сьогодні ввечері вибухи також пролунали і у Дніпрі.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 520-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Запоріжжя
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