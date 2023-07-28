За $2 тис. “закрили очі” на викрадення людей: на Дніпропетровщині викрито працівників поліції

У Дніпрі викрито працівників поліції Дніпропетровської області, які за хабар у $2 тис. “закрили очі” на викрадення людей.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у березні 2022 року сім мешканців Дніпра прибули до квартири потерпілих. Вони виламали двері, представились військовослужбовцями ТрО міста і завдали потерпілим тілесних ушкоджень.

Зловмисники провели незаконні обшуки та вимагали у чоловіка і жінки $2 тис. за подальше ненанесення їм тілесних ушкоджень. Також вони вкрали майно потерпілих.

Не отримавши гроші, вони зв’язали їм руки та вивезли до гаражного приміщення. Там під загрозою катувань зловмисники вимагали гроші нібито на користь тероборони міста.

За інформацією глави МВС Ігоря Клименка, сусіди потерпілих, які стали свідками злочину, повідомили про це в поліцію. Після цього, як інформують у ДБР, нападники були викриті та затримані правоохоронцями.

Проте деякі керівники правоохоронців вирішили за $20 тис. приховати цей злочин та не притягувати нападників до кримінальної відповідальності.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що йдеться про робітників поліції одного з районних відділень поліції Дніпропетровської області.

Працівники ДБР у тісній взаємодії з Нацполіцією повідомили про підозру чотирьом правоохоронцям. Одного з них вже затримано.

За словами Клименка, оголошено підозру:

керівнику підрозділу,

двом заступникам,

оперативнику.

Під час проведення обшуків за місцем роботи працівників поліції виявлено факт укриття ними злочину.

Крім того, під час документування злочинної діяльності слідство виявило, що деякі фігуранти вже прикривали таким чином злочини.

Зокрема, вони покривали вбивства людей шляхом підробки висновків судово-медичного експерта про причини смерті.

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