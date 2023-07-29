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Юлія Соколова, редакторка стрічки

500 млн на музей Голодомору: Зеленський пояснив, чому ветував законопроєкт

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський ветував законопроєкт про виділення понад 500 млн грн на добудову Національного музею Голодомору-геноциду. Він зазначив, що під час повномасштабної війни є інші пріоритети.

Текст пропозицій глави держави до ухваленого нардепами законопроєкту № 9437 з’явився на сайті Верховної Ради.

Зеленський зазначив, що не заперечує проти необхідності завершити будівництво та реконструкцію музею Голодомору.

Водночас він нагадав, що в умовах повномасштабної агресії РФ першочерговим завданням є захист суверенітету та територіальної цілісності України, що прописано в Конституції.

Тож ключовий обов’язок держави в умовах війни – фінансувати потреби Збройних сил України на фронті (озброєння, техніка, продовольство, інші ресурси), забезпечити національну безпеку та оборону.

Зеленський також звернув увагу, що кошти на добудову музею Голодомору хотіли виділити з резервного фонду держбюджету, який зазвичай використовується для “непередбачених видатків”.

У зв’язку з цим президент запропонував Верховній Раді відхилити законопроєкт.

– Зважаючи на викладене, вважаю, що зусилля всіх державних органів та органів місцевого самоврядування мають бути спрямовані на прийняття життєво необхідних рішень, насамперед тих, що наближають перемогу України, тож пропоную закон відхилити, – наголосив Зеленський.

Що цьому передувало

13 липня Верховна Рада України ухвалила закон про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.

У мережі це спровокувало дискусії, чи доцільно виділяти кошти на такі цілі під час повномасштабної війни.

20 липня президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наголосив, що Україна зараз має інші пріоритети, ніж музеї, культурні центри, символи та серіали. Таким чином він відреагував на витрати з держбюджету в сфері культури, які могли здатись недоречними під час війни.

Тоді ж президент запропонував знайти заміну міністру культури та інформполітики Олександру Ткаченку. 27 липня Верховна Рада відправила Ткаченка у відставку.

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