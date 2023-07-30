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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Маск відмовив Україні у використанні Starlink в районі Криму – NYT

Маск відмовив Україні у використанні Starlink в районі Криму – NYT
Фото: Getty Images

Американський мільярдер Ілон Маск, який володіє такими компаніями, як Twitter, SpaceX і Tesla, відмовив українським Збройним силам у підключенні мережі супутникового зв’язку Starlink у районі окупованого Криму.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times, що висвітлює важливість застосування супутників Stralink у російсько-українській війні.

Як пише видання з посиланням на людей, знайомих із ситуацією, Ілон Маск неодноразово обмежував доступ до Starlink під час військових дій в Україні.

– У якийсь момент він відмовив українським військовим у проханні увімкнути Starlink у районі Криму, території, окупованої Росією, що вплинуло на стратегію ведення бойових дій, – ідеться в повідомленні.

Як зазначає видання, Україні потрібен був супутниковий зв’язок у цьому регіоні, щоб відправити морський безпілотник, начинений вибухівкою, у бік російських кораблів, що стоять у Чорному морі.

Пізніше Маск виступав із заявами, що Starlink не може бути використаний для нанесення дальніх ударів за допомогою безпілотників.

Також Маск 2022 року потрапив у скандал, запропонувавши “мирний план” у російсько-українській війні, який відповідає інтересам Москви, але не Києва.

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Ілон Маск

При цьому видання наголошує на важливості застосування Starlink в Україні. За даними видання, сьогодні використовується понад 42 тис. терміналів Starlink як військовими, лікарнями, підприємствами, так і гуманітарними організаціями.

Наприклад, під час російських бомбардувань торік, що спричинили повсюдне відключення електрики, державні установи України зверталися до Starlink, щоб залишатися в мережі.

Про те, як Ілон Маск втручається в роботу супутникового зв’язку Starlink в Україні раніше писало і британське видання The Economist. Як ішлося в матеріалі, компанія використовує геофіксацію для блокування роботи своїх терміналів не тільки в зоні бойових дій і на окупованій росіянами території України, а й над водою.

Джерело: NYT
SpaceX, Starlink, Ілон Маск, Війна в Україні
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