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Юлія Соколова, редакторка стрічки

На Півдні України посилилися бої протягом останніх 48 годин – британська розвідка

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом останніх двох діб (48 годин) на двох ділянках фронту на Півдні України відбулася активізація бойових дій.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

– За останні 48 годин у двох секторах на Півдні України посилилися бойові дії, – зазначається у повідомленні.

На південь від міста Оріхів (Запорізька область) бої зосереджені в районі села Роботине. Це так звана зона відповідальності 58 загальновійськової армії РФ.

Бої на Півдні України

Карта: Deep State

За 80 кілометрів на схід Сили оборони України завдали поразки підрозділам 247 гвардійського десантно-штурмового полку РФ та звільнили село Старомайорське (Донецька область).

Тим часом на півночі, в районі Серебрянського лісу інші частини російських десантників продовжували наступальні операції, однак не досягли значних успіхів. Ліс розташований на південному заході від міста Кремінна (Луганська область).

Бої на Сході України

Карта: Google maps

Днями західні ЗМІ стверджували, що Сили оборони України на одній з ділянок фронту на Запорізькому напрямку впритул підійшли до “зубів дракона”, які встановили окупанти. Це бетонні й арматурні піраміди, які можуть слугувати перешкодою для танків.

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На Півдні України посилилися бої протягом останніх 48 годин – британська розвідка

Джерело: Ministry of Defence

Війна в Україні, Велика Британія, ЗСУ, контрнаступ, Розвідка, Російська агресія
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