На Півдні України посилилися бої протягом останніх 48 годин – британська розвідка

Протягом останніх двох діб (48 годин) на двох ділянках фронту на Півдні України відбулася активізація бойових дій.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

– За останні 48 годин у двох секторах на Півдні України посилилися бойові дії, – зазначається у повідомленні.

На південь від міста Оріхів (Запорізька область) бої зосереджені в районі села Роботине. Це так звана зона відповідальності 58 загальновійськової армії РФ.

За 80 кілометрів на схід Сили оборони України завдали поразки підрозділам 247 гвардійського десантно-штурмового полку РФ та звільнили село Старомайорське (Донецька область).

Тим часом на півночі, в районі Серебрянського лісу інші частини російських десантників продовжували наступальні операції, однак не досягли значних успіхів. Ліс розташований на південному заході від міста Кремінна (Луганська область).

Днями західні ЗМІ стверджували, що Сили оборони України на одній з ділянок фронту на Запорізькому напрямку впритул підійшли до “зубів дракона”, які встановили окупанти. Це бетонні й арматурні піраміди, які можуть слугувати перешкодою для танків.

Джерело: Ministry of Defence

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