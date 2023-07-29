Пенсіонерам на окупованому Запоріжжі пропонують гроші за оформлення російських паспортів
Окупаційна влада Благовіщенки Запорізької області намагається грошовими виплатами заохотити місцеве населення до оформлення російського громадянства.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, пенсіонерам пропонують грошову винагороду у 50 тис. російських рублів за те, щоб вони оформлювали паспорти.
А в окупованій Горлівці Донецької області окупанти діють більш рішуче – розіслали на місцеві підприємства всіх форм власності розпорядження щодо надання до “Міністерства державної безпеки ДНР” списків працівників, які ще не отримали російський паспорт. Кінцевий терміном виконання розпорядження 1 січня 2024 року.
Це робиться з метою тиску на людей і прискорення отримання паспортів РФ.
Раніше повідомлялося, що в окупованому Рубіжному Луганської області росіяни погрожують місцевим стихійним торгівцям заборонити працювати, якщо ті не отримають російські паспорти.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська