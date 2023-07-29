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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Пенсіонерам на окупованому Запоріжжі пропонують гроші за оформлення російських паспортів

російський паспорт
Фото: Pixabay

Окупаційна влада Благовіщенки Запорізької області намагається грошовими виплатами заохотити місцеве населення до оформлення російського громадянства.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, пенсіонерам пропонують грошову винагороду у 50 тис. російських рублів за те, щоб вони оформлювали паспорти.

А в окупованій Горлівці Донецької області окупанти діють більш рішуче – розіслали на місцеві підприємства всіх форм власності розпорядження щодо надання до “Міністерства державної безпеки ДНР” списків працівників, які ще не отримали російський паспорт. Кінцевий терміном виконання розпорядження 1 січня 2024 року.

Це робиться з метою тиску на людей і прискорення отримання паспортів РФ.

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Раніше повідомлялося, що в окупованому Рубіжному Луганської області росіяни погрожують місцевим стихійним торгівцям заборонити працювати, якщо ті не отримають російські паспорти.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Запорізька область
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