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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Швидких було багато, відвезли до Польщі: у РФ поширюють фейк про удар по керівництву України

Швидких було багато, відвезли до Польщі: у РФ поширюють фейк про удар по керівництву України
Фото: Getty Images

Росіяни поширюють між собою фейк про нібито російський удар по “центру ухвалення рішень” у Києві.

Відповідне аудіоперехоплення опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України, де можна послухати про те, як мешканка РФ обговорювала почуте по телевізору.

На записі мешканка РФ розповідає знайомій, як російські військові нібито завдали удару по “центру прийняття рішень” в українській столиці.

Жінка також не соромлячись розповідає деталі почутого з джерел російської пропаганди.

За її словами, Росія нібито атакувала “головний штаб”, де, на думку росіянки, перебувало все керівництво України. Зокрема, вона називає ім’я українського президента Володимира Зеленського.

Згідно з переказаним фейком, керівництво України нібито було в підвалі, в укритті, коли ракета вдарила, пробивши кілька поверхів. Після чого, згідно з легендою, поранених повезли до Польщі.

– Швидких було багато, швидкі їхали, і вертольотами везли до Польщі, – розповідає жінка.

Примітно, що відповідні фейки серед росіян поширюють час від часу, то заявляючи про ліквідацію очільника ГУР МО Кирила Буданова, то кажучи про поранення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, то, попри сотні спростувань, продовжуючи тези про те, що президент Володимир Зеленський нібито перебуває не в Україні.

З відкритих джерел можна стверджувати, що подібних ударів по Києву, про які розповідає росіянка, не було.

А “центрами ухвалення рішень” для росіян, мабуть, є житлові будинки, як удар нанесений Росією 28 липня по житловому комплексу в Дніпрі.

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Швидких було багато, відвезли до Польщі: у РФ поширюють фейк про удар по керівництву України

Війна в Україні, Пропаганда, Пропаганда Росії, Російська пропаганда, Росія, Фейк, Фейкові новини
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