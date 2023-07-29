Такого в світі не вміє ніхто: Резніков заявив, що досвід ССО хочуть вивчати в НАТО
У країнах НАТО хочуть вивчати досвід військовослужбовців Сил спецоперацій ЗСУ, здобутий в умовах війни.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков із нагоди професійного свята спецпризначенців – Дня ССО.
Він розповів, що на зустрічах міністрів оборони держав-союзниць із “клубу Рамштайн” завжди присутні ветерани Сил спецоперацій. Зокрема, з Великої Британії, США та Нідерландів.
За словами Резнікова, вони передають вітання українським колегам із ССО і виступають за виділення додаткової допомоги.
– Британці, напевно, номер один у підтримці ССО… Британські інструктори кажуть: Після перемоги України ми від ваших інструкторів братимемо науку, адже те, що вже вміють ваші хлопці, у світі не вміє ніхто! – наголосив Резніков.
Він нагадав, що НАТО створили 74 роки тому, щоб стримувати агресію російської імперії, яка на той час мала назву Радянський Союз. Міністр зазначив, що сьогодні у військовому блоці почали усвідомлювати, що Україна – “єдина країна у світі, що має реальний бойовий досвід, як бити росіян”.
Глава Міноборони додав, що про більшість операцій українських ССО світ дізнається лише після перемоги України у війні. Проте всі українці відчувають їхню майстерну роботу.
Як відомо, 29 липня українські спецпризначенці відзначають професійне свято – День Сил спеціальних операцій ЗСУ.
З цієї нагоди президент Володимир Зеленський відвідав їхні позиції на Бахмутському напрямку в Донецькій області, зокрема побував у командному пункті тактичних груп ССО у Часовому Яру.