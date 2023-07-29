Такого в світі не вміє ніхто: Резніков заявив, що досвід ССО хочуть вивчати в НАТО

У країнах НАТО хочуть вивчати досвід військовослужбовців Сил спецоперацій ЗСУ, здобутий в умовах війни.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков із нагоди професійного свята спецпризначенців – Дня ССО.

Він розповів, що на зустрічах міністрів оборони держав-союзниць із “клубу Рамштайн” завжди присутні ветерани Сил спецоперацій. Зокрема, з Великої Британії, США та Нідерландів.

За словами Резнікова, вони передають вітання українським колегам із ССО і виступають за виділення додаткової допомоги.

– Британці, напевно, номер один у підтримці ССО… Британські інструктори кажуть: Після перемоги України ми від ваших інструкторів братимемо науку, адже те, що вже вміють ваші хлопці, у світі не вміє ніхто! – наголосив Резніков.

Він нагадав, що НАТО створили 74 роки тому, щоб стримувати агресію російської імперії, яка на той час мала назву Радянський Союз. Міністр зазначив, що сьогодні у військовому блоці почали усвідомлювати, що Україна – “єдина країна у світі, що має реальний бойовий досвід, як бити росіян”.

Глава Міноборони додав, що про більшість операцій українських ССО світ дізнається лише після перемоги України у війні. Проте всі українці відчувають їхню майстерну роботу.

Як відомо, 29 липня українські спецпризначенці відзначають професійне свято – День Сил спеціальних операцій ЗСУ.

З цієї нагоди президент Володимир Зеленський відвідав їхні позиції на Бахмутському напрямку в Донецькій області, зокрема побував у командному пункті тактичних груп ССО у Часовому Яру.

Джерело : Міноборони

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