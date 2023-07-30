75 ракет та близько 100 БПЛА: за тиждень Росія витратила на удари по Одещині понад $280 млн
За період з 18 по 24 липня російська армія випустила в бік Одеської області ракет та безпілотників на суму понад $280 млн.
Про це повідомило видання Forbes.
Зазначається, що за сім днів РФ випустила по Одещині щонайменше 75 ракет та близько 100 БПЛА.
– Загальна їхня вартість – понад $280 млн. Унаслідок ракетних ударів було знищено більш як 460 000 т зерна й кілька зернових терміналів. Десятки людей дістали поранення, – йдеться у статті.
Після одностороннього виходу з Чорноморської зернової ініціативи Росія перейшла до тактики масованих ракетних ударів по українських портах.
Так, у ніч на 24 липня війська РФ атакували дронами-камікадзе Shahed-136 портову інфраструктуру Дунаю.
Силам ППО вдалося знищити три дрони. Однак зафіксовані влучання, внаслідок яких було зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів.