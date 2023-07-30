75 ракет та близько 100 БПЛА: за тиждень Росія витратила на удари по Одещині понад $280 млн

За період з 18 по 24 липня російська армія випустила в бік Одеської області ракет та безпілотників на суму понад $280 млн.

Про це повідомило видання Forbes.

Зазначається, що за сім днів РФ випустила по Одещині щонайменше 75 ракет та близько 100 БПЛА.

– Загальна їхня вартість – понад $280 млн. Унаслідок ракетних ударів було знищено більш як 460 000 т зерна й кілька зернових терміналів. Десятки людей дістали поранення, – йдеться у статті.

Після одностороннього виходу з Чорноморської зернової ініціативи Росія перейшла до тактики масованих ракетних ударів по українських портах.

Так, у ніч на 24 липня війська РФ атакували дронами-камікадзе Shahed-136 портову інфраструктуру Дунаю.

Силам ППО вдалося знищити три дрони. Однак зафіксовані влучання, внаслідок яких було зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.