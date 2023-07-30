Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У санаторії біля Трускавця дівчинка вистрілила в голову 10-річному хлопчику: що відомо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
Це мене вбило, я кричала від болю: Харлан висловилася про дискваліфікацію і подякувала за підтримку
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
Україна
Потребує перевірки
Валентина Чорна, редакторка стрічки

75 ракет та близько 100 БПЛА: за тиждень Росія витратила на удари по Одещині понад $280 млн

Ракета летить в небі
Фото: Depositphotos

За період з 18 по 24 липня російська армія випустила в бік Одеської області ракет та безпілотників на суму понад $280 млн.

Про це повідомило видання Forbes.

Зазначається, що за сім днів РФ випустила по Одещині щонайменше 75 ракет та близько 100 БПЛА.

– Загальна їхня вартість – понад $280 млн. Унаслідок ракетних ударів було знищено більш як 460 000 т зерна й кілька зернових терміналів. Десятки людей дістали поранення, – йдеться у статті.

Після одностороннього виходу з Чорноморської зернової ініціативи Росія перейшла до тактики масованих ракетних ударів по українських портах.

Так, у ніч на 24 липня війська РФ атакували дронами-камікадзе Shahed-136 портову інфраструктуру Дунаю.

Силам ППО вдалося знищити три дрони. Однак зафіксовані влучання, внаслідок яких було зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів.

Читайте також
Для захисту портів від ракетних атак РФ вжито максимальних заходів – Гуменюк
75 ракет та близько 100 БПЛА: за тиждень Росія витратила на удари по Одещині понад $280 млн

Війна в Україні, Одеська область, Ракетні удари Росії, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Відкриває напрямок для просування: у ЗСУ пояснили важливість звільнення Старомайорського
ЗСУ на фронті
Папа Римський закликав Росію відновити зернову угоду
75 ракет та близько 100 БПЛА: за тиждень Росія витратила на удари по Одещині понад $280 млн
Дим над розташуванням окупантів: що відомо про роботу партизанів у Маріуполі
Вибухи в Маріуполі 29 липня 2023
Двоє загиблих та вже 20 поранених: що відомо про удар по Сумах
75 ракет та близько 100 БПЛА: за тиждень Росія витратила на удари по Одещині понад $280 млн
Окупанти посилили атаки Мар’їнки. В бій кидають в’язнів з загону Шторм-Z
російські окупанти
Відео
Багато хлопців загинули на очах, бо стекли кров’ю: спогади очевидців теракту в Оленівці

Факти ICTV знайшли азовців, які в ніч теракту в Оленівці перебували у бараці. У роковини трагедії вони розказали, який жах пережили.

Христина Величанська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (30.07.2023)
75 ракет та близько 100 БПЛА: за тиждень Росія витратила на удари по Одещині понад $280 млн
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (30.07.2023)
75 ракет та близько 100 БПЛА: за тиждень Росія витратила на удари по Одещині понад $280 млн
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (30.07.2023)
75 ракет та близько 100 БПЛА: за тиждень Росія витратила на удари по Одещині понад $280 млн
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (30.07.2023)
75 ракет та близько 100 БПЛА: за тиждень Росія витратила на удари по Одещині понад $280 млн
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь