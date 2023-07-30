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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Майже наблизились до другої лінії оборони: експерт оцінив просування ЗСУ на півдні

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти матимуть проблеми в районі фронту в Запорізькій області, оскільки Сили оборони просуваються та займають тактичні висоти.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив військовий експерт Олександр Коваленко.

За його словами, Сили оборони продовжують просування в Запорізькій області, а російська армія не може утримувати оборонні позиції.

– На сьогодні ми можемо говорити про клин, який вбито між Роботиним та Вербовим, це дуже важливо, бо це говорить про фактичне наближення до другої лінії оборони майже впритул, – сказав він.

Експерт каже, що в районі Великої Новосілки, де знаходиться адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей, звільнення Старомайорського призведе до “поганих” наслідків в сусідньому населеному пункті Старомлинівці, оскільки відкривається можливість для Сил оборони вирівняти фланги.

– Також Сили оборони просуваються по флангах, і просування дозволяє займати все більше панівних висот. І фактично це матиме той самий ефект, який ми побачили біля Бахмута – після того, як Сили оборони взяли під свій контроль панівні висоти в районі Кліщіївки, одразу посипалася оборона у росіян, – сказав Коваленко.

Щодо лівого берега Херсонської області, експерт каже, що тут війна відбувається завдяки засобам артилерії. Втім українські Сили спеціальних операцій мають можливість проводити різноманітні операції на лівобережжі.

– Але говорити про те, що там зараз розпочався якийсь наступ – ні, поки що про це зарано говорити, відбувається саме буденний процес знищення позицій окупантів, – додав Коваленко.

Про просування українських Сил оборони повідомляла і заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, на Сході та Півдні ЗСУ мають успіхи, а місцями є поступові, але впевнені просування військ України.

Війна в Україні, ЗСУ, Олександр Коваленко
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