”Підрізав” авто та зупинив рух: у Києві водій перешкоджав швидкій везти до реанімації дитину

У Києві водій дорогої автівки заблокував рух швидкої, яка везла 2-річну дитину до реанімації.

– Рухаючись із увімкненими проблисковими маячками та спеціальним звуковим сигналом, медики саме транспортували до лікарні 2-річну дитину. Керманичу не сподобалось, як у крайній лівій смузі поспішає спецтранспорт, тож він “підрізав” авто та зупинив рух ШМД, – йдеться у повідомленні ГУ Нацполіції у м. Києві.

Зазначається, що лише після умовляння медиків, порушник розблокував проїзд кареті ШМД.

Відповідне відео сьогодні з’явилося у соцмережах. У поліції його також помітили.

Чоловіка затримали. Цю подію кваліфікують як хуліганство за ст. 296 КК України. Водію загрожує до 5 років увʼязнення.

Джерело : Нацполіція

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