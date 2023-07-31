Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
”Підрізав” авто та зупинив рух: у Києві водій перешкоджав швидкій везти до реанімації дитину
У Києві водій дорогої автівки заблокував рух швидкої, яка везла 2-річну дитину до реанімації.
– Рухаючись із увімкненими проблисковими маячками та спеціальним звуковим сигналом, медики саме транспортували до лікарні 2-річну дитину. Керманичу не сподобалось, як у крайній лівій смузі поспішає спецтранспорт, тож він “підрізав” авто та зупинив рух ШМД, – йдеться у повідомленні ГУ Нацполіції у м. Києві.
Зазначається, що лише після умовляння медиків, порушник розблокував проїзд кареті ШМД.
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Відповідне відео сьогодні з’явилося у соцмережах. У поліції його також помітили.
Чоловіка затримали. Цю подію кваліфікують як хуліганство за ст. 296 КК України. Водію загрожує до 5 років увʼязнення.
Джерело: Нацполіція
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