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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Саудівській Аравії до кінця року пройде саміт щодо формули миру – Єрмак

У Саудівській Аравії до кінця року пройде саміт щодо формули миру – Єрмак

Для реалізації формули миру президента Володимира Зеленського застосовується трифазна структура.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що перша фаза полягає у зустрічі з послами, акредитованими в Україні, щодо кожного пункту формули миру. Друга фаза – це ініціювання зустрічі радників з нацбезпеки з метою пошуку оптимальних механізмів реалізації формули миру.

– Третьою фазою узгодження формули миру стане установчий Глобальний саміт на рівні лідерів держав, який міг би відбутися до кінця року, – сказав Єрмак та додав, що наразі йде підготовка зустрічі радників лідерів держав щодо реалізації формули миру.

Даний саміт незабаром відбудеться у Саудівській Аравії.

Він нагадав, що перша подібна зустріч в такому форматі відбулася у червні у Копенгагені.

– Зараз інтенсивно працюємо над тим, щоб залучити до перемовин у Саудівській Аравії максимальну кількість партнерів з країн Заходу та Глобального Півдня. Під час зустрічі, яку готуємо, ми плануємо говорити про десять основоположних пунктів формули миру, впровадження яких дозволить забезпечити не тільки мир для України, але й створить механізми для протидії майбутнім конфліктам у світі, – повідомив він.

Фото: Андрій Єрмак

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