Бʼють на 500 км і мають комбіновану систему наведення: характеристики ракети Taurus

Німецькі політики закликають власний уряд негайно передати Збройним силам України крилаті ракети.

Депутат Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер у коментарі іноземним журналістам заявив, що Берлін має негайно надати Києву далекобійні ракети Taurus.

Що відомо про далекобійні крилаті ракети Taurus, як вони допоможуть українським захисникам на фронті, та про їхні технічні характеристики – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Крилата ракета Taurus: що відомо

Це авіаційна крилата ракета класу повітря-земля, призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей. Taurus є прямим конкурентом крилатої ракети Storm Shadow, спільної англо-французької розробки.

Насправді ракета Taurus є аналогом британських Storm Shadows, їхні відмінності дуже незначні. Обидва види ракет можна використовувати дуже гнучко, але діапазон Taurus дещо більший.

– Так, тут дійсно можна провести аналогію зі Storm Shadow. Вони дуже схожі за своєю концепцією. Можна сказати, що це такий собі німецький аналог, – каже військовий експерт Олександр Коваленко.

Ракета Taurus вагою 1400 кг і довжиною 5 метрів розроблена компанією Taurus Systems GmbH – спільним підприємством MBDA Deutschland та шведської компанії Saab Bofors Dynamics AB. Німеччина замовила 600 бойових та 14 навчальних ракет Taurus для своїх Повітряних сил.

Ракета перебуває на озброєнні Бундесверу від 2005 року та має дальність ураження 500 км.

Базові ракети Taurus оснащені тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, розміщений у високоміцному корпусі.

Форма бойової частини ракети розроблена для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, загальна вага бойової частини – 480 кг.

Востаннє MBDA доправляла Taurus у Південну Корею 2018 року.

– Хоч максимальна дальність польоту 500 км, експортні версії володіють значно меншою відстанню польоту (від 300 до 400 км). Наприклад, для Південної Кореї Taurus будуть виготовлятися з дальністю польоту до 400 км, – каже експерт.

До речі, Кізеветтер наголосив, що ці крилаті ракети з дальністю дії до 500 км можуть стати дуже корисним внеском для України з боку Німеччини.

Німецький депутат зазначив, що ФНР має невелику кількість цих високоточних керованих ракет, але вони точно принесуть Україні якісну додаткову цінність і дозволять завдати ударів по військовій інфраструктурі росіян далеко за лінією фронту.

Особливості ракети Taurus

Далекобійна крилата ракета має комбіновану систему наведення, що складається з трьох підсистем:

IBN – навігація заснована на зображенні.

TRN – навігація за еталоном ландшафту.

MIL-GPS – глобальна система позиціювання.

Використання комбінованої системи наведення дозволяє ракеті летіти на великі відстані без підтримки GPS. А висока точність наведення забезпечується автономною інерційною навігаційною системою, яка періодично коригується в польоті за даними від РЛС.

На підльоті до цілі вмикається інфрачервона головка самонаведення, яка забезпечує наведення ракети на кінцевій ділянці польоту. На ракеті встановлений турбореактивний двигун Williams International P8300-15.

– Загальна навігаційна система майже така сама, як у Storm Shadow. Тобто використовується не лише глобальна система позиціювання мілітарного типу MIL-GPS, а й система TERCOM (аналіз контурів місцевості). Також Taurus використовує й інші системи аналізу рельєфу, для того, щоб ракета могла здійснювати основну фазу польоту на дуже низьких висотах з огинанням рельєфу, – каже Коваленко.

Також особливим є система підриву бойової частини ракети. Вона може програмуватися на повітряний чи підземний підрив. У випадку повітряного підриву обидва заряди вибухають одночасно.

Технічні характеристики ракет Taurus

Вага фугасного заряду разом із корпусом – 400 кг.

Загальна вага бойової частини – 480 кг.

Дальність дії – 500 км.

Вага – 1400 кг.

Довжина – 5 метрів.

Швидкість польоту – 0,6-0,95 маха.

– Бойова частина – до 500 км. Ракети мають бойову частину проникального типу, тобто Taurus може знищувати укріпленні обʼєкти, – підсумовує військовий експерт.

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