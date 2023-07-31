Гуменюку 2 роки передавали основу для вибухівки під виглядом ліків – ДБР

Ексбоєць батальйону Січ Ігор Гуменюк, який влаштував вибух у Шевченківському райсуді Києва, перебуваючи під вартою, два роки готував вибухівку для втечі.

Про це повідомила речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Виявилося, що підозрюваному, коли він перебував у Київському СІЗО, впродовж двох років невеличкими порціями передавали під виглядом ліків речовини, які стали основою до того, що він виготовив вибухівку, з якою, власне, і потрапив до Шевченківського суду, — сказала речниця.

За словами Сапьян, Гуменюк готував втечу тривалий час і кустарно зміг виготовити так званий пояс шахіда, а також кілька саморобних вибухових пристроїв.

Слідство припускає, додала речниця, що він планував підірвати вибухівку в приміщенні суду і втекти, користуючись панікою.

Нині слідчі ДБР оголосили про підозру п’ятьом правоохоронцям, через службову недбалість яких, згідно зі слідством, загинув Гуменюк, який встиг поранити вибуховими пристроями кілька поліцейських.

Що відомо про вибух у суді

5 липня у будівлі Шевченківського районного суду Києва стався вибух. Відомо, що вибух влаштував обвинувачений у теракті 2015 року Ігор Гуменюк.

Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху він загинув, а двоє спецпризначенців дістали поранення.

Гуменюка звинувачували у теракті під Верховною Радою, що стався ще у серпні 2015 року. 5 липня суд мав продовжити йому запобіжний захід, підсудний перебував у СІЗО.

Обставини та причини події вивчають у Державному бюро розслідувань.

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