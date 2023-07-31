Не можна допустити тріумфу людожерів: Подоляк про заяву Італії щодо політичного закінчення війни

Міністр оборони Італії Гуідо Крозето заявив про можливість політичного, а не військового закінчення війни в Україні через нібито “глухий кут” на фронті. В Офісі президента вже відреагували на це.

Про це пише Corriere della Sera та радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

– Український контрнаступ, як дехто з нас припускав, зіткнувся з низкою труднощів. Російські окопи ускладнюють наступальні дії. Тому може бути політичний вибір, що визначає закінчення конфлікту, – сказав Крозето.

У відповідь на таку заяву в Офісі президента зазначили, що міністр дійсно правий, коли говорить про необхідність прийняття “політичного рішення”.

– Це рішення дуже просте та відоме: 1. Рішення про розблокування надання Україні авіації, включно з літаками F-16. 2. Рішення про розблокування передання далекобійних ракет. 3. Рішення про збільшення постачань сучасних систем ПРО та ППО, – сказав Подоляк.

Він наголосив, що окупанти повинні бути вибиті з території України військовим шляхом, а російське вторгнення – зазнати фіаско.

– Будь-який інший “політичний” результат стане крахом системи глобального безпекового порядку та тріумфом кривавих людожерів по всьому світу, – резюмував представник ОП.

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