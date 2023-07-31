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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Перевищують швидкість будь-якого морського судна. CNN побувала на базі українських морських дронів

Перевищують швидкість будь-якого морського судна. CNN побувала на базі українських морських дронів

Журналісти CNN отримали доступ до секретної військової бази, де проходять випробування українські морські дрони.

Зазначено, що база розташована на березі озера.

Морський дрон має сірий, гладкий корпус, його довжина сягає трохи більше п’яти метрів, а вузька форма нагадує широке каное.

– Ці військово-морські безпілотники, які ніколи раніше не показували журналістам, дедалі частіше дають змогу українцям атакувати росіян у Чорному морі та на Кримському півострові й вести спостереження за ними, – пише CNN.

Пілот морського безпілотника, який представився Акулою, показав журналістам виготовлений на замовлення багатоекранний пульт керування дроном – по суті складний ігровий центр із важелями, джойстиками, монітором і кнопками з кришками над перемикачами, щоб їх не можна було випадково натиснути, з наліпками на кшталт “вибух”.

За словами розробника, який побажав залишити своє ім’я анонімним, робота над морськими дронами розпочалась лише після початку повномасштабного вторгнення РФ.

– В нас було не дуже багато сил, щоб протистояти морській державі – Росії. І нам потрібно було розробити щось своє, – сказав він.

Останні версії безпілотників, помічені CNN, важать до 1 000 кг, мають вибухове навантаження до 300 кг, дальність польоту 800 км і максимальну швидкість 80 км/год.

Джерела в оборонному відомстві України підтвердили CNN, що морські безпілотники були залучені щонайменше у двох нещодавніх атаках: на Кримський міст у липні цього року і порт Севастополя в жовтні минулого року.

– Ці дрони – повністю українське виробництво. Вони спроєктовані та випробувані тут. Це власне виробництво корпусів, електроніки та програмного забезпечення. В Україні — понад 50% виробництва обладнання, – зазначив розробник.

Він також додав, що росіянам важко виявити та влучити в такий маленький дрон.

– Швидкість цих безпілотників перевищує швидкість будь-якого морського судна в Чорноморському регіоні на цей час, – наголосив розробник.

CNN вказує, що швидкість і труднощі виявлення можуть певною мірою пояснити, як дрони, що атакували міст, непомітно пройшли Чорне море до мосту в темряві.

Розробник морських дронів вважає, що може пройти від 5 до 10 років або більше, перш ніж росіяни зможуть ефективно протистояти цьому типу обладнання.

Раніше віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що порівняно з минулим роком виробництво деяких категорій безпілотників в Україні зросло в 100 разів.

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Фото: U24

Джерело: CNN
Дрони, Україна, Чорне море
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